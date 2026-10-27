Việt Nam - Ba Lan mở rộng hợp tác đầu tư, công nghệ
Chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tham dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam – Ba Lan do Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Ba Lan tổ chức nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Ba Lan.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/viet-nam-ba-lan-mo-rong-hop-tac-dau-tu-cong-nghe-10440689.html