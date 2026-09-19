Việt Nam - Ba Lan mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ

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Theo thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan được Bộ Công Thương công bố ngày 17/9, Việt Nam và Ba Lan đều nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu đồ gỗ nội thất hàng đầu thế giới.

Số liệu của Tổ chức phân tích dữ liệu thương mại OEC được Bộ Công Thương dẫn cho thấy kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Việt Nam đạt khoảng 3,7 tỷ USD, trong khi Ba Lan đạt khoảng 3 tỷ USD.

Tuy cùng có thế mạnh về sản xuất đồ gỗ, các chuyên gia và doanh nghiệp tại diễn đàn bên lề Hội chợ đồ gỗ quốc tế ở Poznan tháng 9/2026 cho rằng sản phẩm của hai nước có sự khác biệt về chủng loại và nhóm khách hàng, tạo ra những yếu tố có thể bổ trợ cho nhau.

Một lợi thế đáng chú ý của Ba Lan nằm ở công nghiệp chế tạo máy móc phục vụ khai thác lâm nghiệp và chế biến gỗ. Các thiết bị của nước này đã có mặt tại nhiều thị trường nhưng vẫn chưa phổ biến tại Đông Nam Á.

Các doanh nghiệp Ba Lan vì vậy nhìn nhận Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn có thể trở thành cửa ngõ để tiếp cận thị trường khu vực. Với diện tích rừng trồng lớn tại châu Âu, Ba Lan cũng có khả năng cung cấp một phần nguyên liệu, phụ kiện đầu vào cho ngành đồ gỗ Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, năng lực chế biến, sản xuất đồ gỗ của Việt Nam mở ra khả năng hình thành mối liên kết sâu hơn thay vì chỉ mua bán thành phẩm.

Đáng chú ý, đại diện một số nhà sản xuất máy công cụ nông - lâm nghiệp của Ba Lan như Pronar, Unia đánh giá tiềm năng của Việt Nam trong chế tác đồ gỗ và công nghiệp cơ khí, chế tạo. Cùng với tìm đầu ra cho máy móc, các doanh nghiệp này đang nghiên cứu khả năng tìm đối tác Việt Nam để đầu tư sản xuất, lắp ráp và tiến tới chuyển giao công nghệ một số loại thiết bị phục vụ thị trường khu vực.

Nếu những mắt xích này được kết nối, quan hệ hợp tác đồ gỗ Việt Nam - Ba Lan có thể dịch chuyển từ xuất nhập khẩu đơn thuần sang chuỗi giá trị gồm nguyên liệu, máy móc, công nghệ, chế biến, sản xuất và phân phối. Với doanh nghiệp Việt, giá trị lớn hơn nằm ở khả năng tiếp cận thiết bị và công nghệ, qua đó nâng năng suất và vị trí trong chuỗi giá trị đồ gỗ.