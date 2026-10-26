Việt Nam – Ba Lan hướng tới nâng kim ngạch thương mại lên 6 tỷ USD

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Chiều 26/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Ba Lan tổ chức Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam – Ba Lan tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. Hội nghị diễn ra ngay sau khi hai nước tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng cùng Thủ tướng Donald Tusk tham dự hội nghị ngay sau dấu mốc nâng cấp quan hệ hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc, tầm nhìn chung và quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Ba Lan lên tầm cao mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần đưa các cam kết trong hội đàm giữa Thủ tướng hai nước thành hành động cụ thể. Qua đó, khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ba Lan vừa được thiết lập sẽ được hiện thực hóa bằng những sáng kiến, chương trình, dự án hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có giá trị lâu dài. Trọng tâm là những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cũng theo Thủ tướng, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng. Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; là nhà đầu tư lớn thứ 36 trên tổng số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có đầu tư tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng liên tục, năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD và tăng 14,8% so với năm 2024. 9 tháng năm 2026 đã đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Thủ tướng cho rằng, với vai trò vị trí quan trọng của Ba Lan tại Trung - Đông Âu và của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai nước có nhiều dư địa, tiềm năng và điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư.

Ba Lan có thế mạnh về dược phẩm, y tế, quốc phòng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt, đóng tàu và môi trường. Đây đều là những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển với nhiều chính sách thuận lợi và ưu đãi. Trong đó, Việt Nam có năng lực về chế biến, hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực dồi dào và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác.

“Nếu kết nối tốt, hai nền kinh tế của chúng ta có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị có sức cạnh tranh rất cao”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhận định và cho rằng, mục tiêu phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động.

Để đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước lên tầm cao mới, tương xứng với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 4 định hướng lớn để đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước lên tầm cao mới gồm nâng cao chất lượng hợp tác; phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các rào cản về thể chế; thúc đẩy kết nối giao thông - vận tải để kết nối thị trường; tăng cường liên kết doanh nghiệp và kinh doanh bền vững.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Với tinh thần doanh nghiệp phát triển, đất nước phát triển, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất để cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư thúc đẩy các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh và luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư một cách hiệu quả, ổn định, bền vững lâu dài. Về phía cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nghị các doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, chủ động tìm kiếm các đối tác, cùng phát triển các dự án có giá trị kinh tế và sức lan tỏa, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng tin tưởng, trên nền tảng hữu nghị chặt chẽ, mối quan hệ truyền thống hợp tác đã có lâu dài, sự đồng thuận của lãnh đạo cấp cao và tinh thần năng động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ Việt Nam - Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xứng tầm là đối tác chiến lược, đóng góp vào sự ổn định của mỗi nước.

Cùng khẳng định dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cho biết, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á và là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngày nay, Việt Nam có những khát vọng lớn hơn nữa đó là phát triển một nền công nghiệp hiện đại, đầu tư vào công nghiệp, công nghệ và gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong nền kinh tế.

“Ba Lan đã trải qua quá trình chuyển dịch kinh tế sâu sắc. Chúng tôi có một ngành công nghiệp hiện đại, lực lượng lao động tay nghề cao và các doanh nghiệp cạnh tranh thành công trên thị trường quốc tế. Tôi tin tưởng, với kinh nghiệm và năng lực của Ba Lan, nền kinh tế hai nước Việt Nam - Ba Lan hoàn toàn có thể bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, đặt nền móng vững chắc cho sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ”, Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh.

Đặc biệt, Việt Nam có thể trở thành đối tác với các doanh nghiệp Ba Lan, không chỉ với vai trò là một thị trường hấp dẫn, mà còn là một trung tâm hoạt động quan trọng trong toàn bộ khu vực ASEAN. Ngược lại, Ba Lan có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Việt Nam muốn phát triển hoạt động tại Liên minh châu Âu. Ba Lan thực sự có thể là cánh cửa rộng mở cho Việt Nam bước vào toàn bộ thị trường Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Ba Lan kỳ vọng, giai đoạn tới, cộng đồng doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc cung cấp công nghệ lẫn nhau mà còn cùng nhau hợp tác phát triển các sản phẩm mới, xây dựng năng lực chuyên môn và thương mại hóa các giải pháp này trên trường quốc tế. Đây là cơ hội để xây dựng các mối liên kết công nghiệp hiện đại, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược mở ra cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những chuyển biến sâu sắc, chuỗi cung ứng toàn cầu được tái cấu trúc, các yêu cầu về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững ngày càng cao, đây chính là thời điểm thuận lợi để Việt Nam và Ba Lan định hình những hướng hợp tác mới, không chỉ mở rộng giao thương mà còn tăng cường liên kết sản xuất, đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối chuỗi giá trị.

Đáng chú ý, Bộ trưởng nhấn mạnh, hai nền kinh tế Việt Nam và Ba Lan có nhiều tiềm năng, thế mạnh để hỗ trợ cho nhau. Ba Lan là một trong những nền kinh tế năng động của châu Âu, có thế mạnh về công nghiệp, khoa học - công nghệ, logistics và hệ thống phân phối, đồng thời giữ vai trò kết nối quan trọng tại khu vực Trung và Đông Âu. Trong khi đó, Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực ASEAN, là nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và có mạng lưới liên kết kinh tế với nhiều thị trường lớn trên thế giới.

“Đây là những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ba Lan mở rộng hoạt động tại Việt Nam và khu vực ASEAN, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại Ba Lan và tiếp cận sâu hơn với thị trường Liên minh châu Âu”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đáng chú ý, trong giai đoạn tới, Hiệp định Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) tiếp tục tạo khuôn khổ thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường, khai thác các ưu đãi thương mại và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng. Điều quan trọng là chuyển hóa các lợi thế và cơ hội thành những hợp đồng thương mại, dự án đầu tư và chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước trao đổi về cơ hội hợp tác trong thương mại, đầu tư, hàng không, y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng và công nghệ vũ trụ. Phía Ba Lan có sự tham gia của các doanh nghiệp và tổ chức như PGZ, Rosomak, Cenzin, Tập đoàn WB, Adamed Pharma/Davipharm, TZF Polfa và đại diện Cơ quan Vũ trụ Ba Lan.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy trao đổi thông tin, xác định đối tác phù hợp và triển khai các đề xuất hợp tác có tính khả thi.

Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam – Ba Lan góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong thương mại, đầu tư, sản xuất và công nghệ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Ba Lan phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của hai bên.