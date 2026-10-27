Việt Nam - Ba Lan hợp tác phát triển 3 lĩnh vực khoa học công nghệ

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan Marcin Kulasek đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban hỗn hợp về hợp tác KH&CN Việt Nam – Ba Lan.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan Marcin Kulasek trao văn kiện hợp tác. Ảnh: PV

Diễn ra sau 22 năm, kỳ họp được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Bộ trưởng nhấn mạnh trách nhiệm làm mới hợp tác KH&CN trên nền tảng Hiệp định năm 1999, cụ thể hóa những chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước. Bộ trưởng cho biết, Việt Nam dành 3% tổng chi ngân sách Nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; mong muốn hợp tác với Ba Lan để cùng giải quyết những vấn đề chung và chia sẻ lợi ích từ kết quả nghiên cứu.

Hai Bộ trưởng cùng chứng kiến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Việt Nam) và Đại học Bách khoa Poznań (Ba Lan) trao Bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ảnh: PV

Trao đổi về 3 đề xuất của Ba Lan để triển khai thực hiện trong năm 2027, Bộ trưởng ủng hộ thành lập Trung tâm nghiên cứu chung, tạo đầu mối kết nối các nhà khoa học; Tổ chức diễn đàn thường niên giữa các viện, trường đại học nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các nghiên cứu chung; Thúc đẩy thỏa thuận đồng tài trợ, hướng tới triển khai từ 10 - 20 nhiệm vụ nghiên cứu và xác định các lĩnh vực công nghệ ưu tiên.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác trên 3 lĩnh vực: Năng lượng sạch và công nghệ môi trường; Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và công nghệ lượng tử; Công nghệ sinh học, khoa học y sinh và dược phẩm.

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng cùng chứng kiến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Việt Nam) và Đại học Bách khoa Poznań (Ba Lan) trao Bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học.