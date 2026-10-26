Việt Nam – Ba Lan: Hơn 75 năm quan hệ ngoại giao truyền thống tốt đẹp

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Donald Tusk sau 16 năm, kể từ chuyến thăm năm 2010 trên cương vị Thủ tướng Ba Lan, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực.

Năm 2025, Việt Nam và Ba Lan đã kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo thêm động lực củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác song phương.

Chuyến thăm lần này được kỳ vọng tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam – Ba Lan, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như khoa học – công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, việc phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam với ASEAN và của Ba Lan với Liên minh châu Âu (EU), khu vực Trung và Đông Âu sẽ góp phần mở rộng không gian hợp tác, tăng cường kết nối kinh tế và khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của mỗi bên.

Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk có cuộc gặp hẹp trước khi dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước Việt Nam và Ba Lan tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và thảo luận, thống nhất các phương hướng hợp tác thời gian tới.