Việt Nam – Ba Lan: Đưa quan hệ Đối tác chiến lược vào các chương trình, dự án cụ thể

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Ngày 27/10, trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từ ngày 24–26/10/2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ba Lan, mở ra giai đoạn hợp tác mới trên nền tảng hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, kết quả nổi bật của chuyến thăm là hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, tạo khuôn khổ hợp tác có tầm nhìn dài hạn.

Việt Nam xác định Ba Lan là đối tác ưu tiên hàng đầu tại Trung Đông Âu; Ba Lan coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á và một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Khuôn khổ quan hệ mới được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Những lợi thế của Ba Lan về công nghiệp, khoa học – công nghệ, giáo dục và kinh tế biển phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối thị trường, chuỗi cung ứng giữa ASEAN và Liên minh châu Âu (EU).

Đáng chú ý, việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Ba Lan diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và EU đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, góp phần củng cố mạng lưới đối tác của Việt Nam tại châu Âu và tạo thêm động lực cho hợp tác Việt Nam – EU.

Về kết quả cụ thể, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho biết hai nước đã thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026–2030, thống nhất nhiều mục tiêu và định hướng nhằm đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu.

Trên phương diện chính trị, hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có việc nối lại cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và duy trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về kinh tế, hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 6 tỷ USD vào năm 2030, theo hướng cân bằng, bền vững, cùng có lợi; tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), giảm rào cản và tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường.

Hai bên khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, dược phẩm, năng lượng và logistics.

Hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là những hướng ưu tiên, gắn kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên; tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và du lịch. Việc Hãng hàng không LOT mở lại đường bay thẳng được kỳ vọng tạo thuận lợi cho giao thương và kết nối giữa hai nước.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam và Ba Lan khẳng định đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Về triển khai các kết quả chuyến thăm, Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh trọng tâm trước mắt là cụ thể hóa Kế hoạch hành động giai đoạn 2026–2030 thành nhiệm vụ, chương trình và dự án, xác định rõ cơ quan đầu mối, nguồn lực, thời hạn và kết quả cần đạt được.

Hai bên sẽ tập trung vận hành hiệu quả các cơ chế hợp tác, lựa chọn dự án ưu tiên có tính khả thi, thường xuyên rà soát tiến độ và tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, thước đo thành công của quan hệ Đối tác chiến lược không chỉ là những cam kết đạt được mà còn là việc triển khai dự án và những lợi ích thiết thực mà người dân, doanh nghiệp hai nước được hưởng.