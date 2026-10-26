Việt Nam - Ba Lan chuyển từ trao đổi thương mại sang hợp tác đầu tư, công nghiệp sâu rộng

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cùng tham dự và phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan, do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Kinh tế, Phát triển và Công nghệ Ba Lan tổ chức.

Hội nghị diễn ra ngay sau khi hai nước tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Ba Lan thành các dự án cụ thể

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhận định hai nền kinh tế Việt Nam và Ba Lan có nhiều tiềm năng, thế mạnh bổ trợ cho nhau.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề xuất hai bên phối hợp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và logistics; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng; phát huy các cơ chế hợp tác song phương, tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội doanh nghiệp để kết nối đối tác, hỗ trợ triển khai các dự án cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu khai mạc (Ảnh: MOIT).

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc Hội nghị được tổ chức ngay sau khi lãnh đạo hai nước chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ba Lan lên Đối tác Chiến lược - dấu mốc lịch sử này thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc, tầm nhìn chung và quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng kỳ vọng Hội nghị sẽ góp phần đưa các cam kết trong hội đàm giữa hai Thủ tướng thành những hành động cụ thể, cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Ba Lan mới thiết lập bằng những sáng kiến, chương trình, dự án hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có giá trị lâu dài; nhất là trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của mỗi nước.

Theo Thủ tướng, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng. Với vai trò, vị trí quan trọng của Ba Lan tại Trung và Đông Âu và của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai nước có nhiều dư địa, tiềm năng và điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng các hoạt động hợp tác, đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu (Ảnh: MOIT).

Ba Lan có thế mạnh về dược phẩm, y tế, quốc phòng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt, đóng tàu, môi trường... Đây đều là những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển với nhiều chính sách thuận lợi, ưu đãi. Việt Nam có năng lực về chế biến, hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực dồi dào và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác.

"Nếu kết nối tốt, hai nền kinh tế có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh rất cao. Mục tiêu phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng nhấn mạnh 4 định hướng lớn để đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước lên tầm cao mới: nâng cao chất lượng hợp tác; phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các rào cản về thể chế; thúc đẩy kết nối giao thông - vận tải để kết nối thị trường; tăng cường liên kết doanh nghiệp và kinh doanh bền vững.

Tiềm năng của hai nước có thể bổ sung "một cách hoàn hảo"

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng diễn đàn là cơ hội để thảo luận về cách thức tận dụng tốt nhất các cơ hội hiện có, về các dự án cụ thể, các khoản đầu tư và xây dựng những quan hệ đối tác lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh.

Ông đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất tại châu Á và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam đã thực hiện những cải cách ấn tượng, vươn lên thành một trung tâm công nghiệp và xuất khẩu quan trọng. Ngày nay, Việt Nam còn có những tham vọng lớn hơn: phát triển nền công nghệ hiện đại, đầu tư vào công nghệ và gia tăng tỉ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong nền kinh tế.

Ba Lan cũng đã trải qua quá trình chuyển đổi kinh tế sâu sắc; sở hữu nền công nghiệp hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp cạnh tranh hiệu quả trên thị trường quốc tế. Thủ tướng Ba Lan cho rằng những kinh nghiệm và tiềm năng của hai nước có thể bổ sung "một cách hoàn hảo", đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng khăng khít hơn.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu (Ảnh: MOIT).

Ông đánh giá sau hơn 75 năm quan hệ ngoại giao, hai nước đã tập trung phát triển hợp tác khoa học, giáo dục và kinh tế; thời gian tới, hai bên cần nỗ lực để gia tăng và đa dạng hóa kim ngạch thương mại, phát triển các hướng xuất khẩu mới cũng như tạo ra các điều kiện thuận lợi cho đầu tư.

Điều này được hỗ trợ bởi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, có hiệu lực từ năm 2020. Là người đã khởi xướng công việc về hiệp định này khi còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu, song Thủ tướng Ba Lan cho rằng không một hiệp định thương mại nào có thể thay thế được những tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp và những điều kiện thuận lợi để tiến hành hoạt động kinh tế.

Nêu rõ hai nước là những đối tác kinh tế bình đẳng, thân thiện, với sự cộng hưởng và tôn trọng lẫn nhau, Thủ tướng Ba Lan đề cập 3 lĩnh vực trọng tâm, đặc biệt có triển vọng để làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, gồm: Ngành công nghiệp dược phẩm và y tế; công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng; ngành vũ trụ và các công nghệ hiện đại.

"Chúng ta muốn các doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam không chỉ cung cấp công nghệ cho nhau, mà còn cùng nhau phát triển các sản phẩm mới, phát triển năng lực và thương mại hóa các giải pháp trên thị trường quốc tế. Đây là cơ hội để xây dựng các mối liên kết công nghiệp hiện đại mang lại lợi ích cho cả hai phía", ông nói.

Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh định hướng quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, đó là chuyển đổi từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư và công nghiệp sâu rộng hơn. Các doanh nghiệp Ba Lan có thể và sẽ đóng góp công nghệ, kinh nghiệm và nguồn vốn; các đối tác Việt Nam đóng góp cơ sở hạ tầng sản xuất phát triển, sự am hiểu thị trường cũng như khả năng mở rộng khu vực.

"Việt Nam có thể trở thành đối tác với các doanh nghiệp Ba Lan, không chỉ với vai trò là một thị trường hấp dẫn, mà còn là một trung tâm hoạt động quan trọng trong toàn bộ khu vực ASEAN. Ngược lại, Ba Lan có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Việt Nam muốn phát triển hoạt động tại Liên minh châu Âu. Ba Lan thực sự có thể là cánh cửa rộng mở cho Việt Nam bước vào toàn bộ thị trường Liên minh châu Âu", ông nói.

Ông kỳ vọng các cơ quan hữu quan của hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, cùng nhau tạo ra các điều kiện tốt nhất, xác định và giải quyết các vấn đề đang cản trở sự phát triển đầu tư và hợp tác thương mại.

Nhấn mạnh yêu cầu phát huy nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống để xây dựng một quan hệ đối tác kinh tế hiện đại, hai bên có tiềm năng, năng lực và lòng tin lẫn nhau, Thủ tướng Ba Lan kỳ vọng rằng trong vài năm tới sẽ có thêm những khoản đầu tư mới, các dự án công nghiệp chung, các hợp đồng và công nghệ được phát triển bởi các doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam.