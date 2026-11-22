Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trả lời báo chí nhân dịp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20–21/11/2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Ilham Aliyev, sau chuyến thăm năm 2014, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 5/2025.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo hai nước đối với quan hệ song phương, tạo thêm động lực cụ thể hóa các cam kết cấp cao, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

LÀM SÂU SẮC QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết kết quả nổi bật nhất của chuyến thăm là việc hai nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung ngày 21/11, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Azerbaijan và xác định các ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Tuyên bố chung tái khẳng định những nguyên tắc nền tảng của quan hệ song phương, trong đó có tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất và thông qua Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Ilham Aliyev đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao, duy trì tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao, mở rộng hợp tác giữa hai Đảng, hai Quốc hội; đồng thời tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Hội nghị về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA).

Về kinh tế, hai nước thống nhất thúc đẩy thương mại, đầu tư tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược, phát huy thế mạnh hợp tác dầu khí và mở rộng sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Các văn kiện được trao trong chuyến thăm đã cụ thể hóa một số hướng hợp tác, đáng chú ý là văn kiện giữa Bộ Năng lượng Azerbaijan và doanh nghiệp Việt Nam về đánh giá, phát triển và triển khai các dự án điện mặt trời, điện gió tại Azerbaijan. Hai bên cũng trao các văn kiện về hợp tác giữa hai văn phòng nguyên thủ và trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam coi Azerbaijan là đối tác quan trọng tại khu vực Nam Kavkaz và Caspi, đồng thời sẵn sàng làm cầu nối để Azerbaijan tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước Đông Nam Á.

CỤ THỂ HÓA CÁC ƯU TIÊN HỢP TÁC

Về định hướng triển khai quan hệ Đối tác chiến lược, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết nhiệm vụ trước mắt là sớm hoàn tất Kế hoạch hành động, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có và tập trung vào năm trọng tâm.

Thứ nhất, củng cố tin cậy chính trị và tăng cường hợp tác trên các kênh. Hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, nghiên cứu các hình thức trao đổi lý luận phù hợp. Bộ Ngoại giao hai nước phát huy vai trò tham mưu, điều phối và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận.

Thứ hai, tạo chuyển biến thực chất trong thương mại và đầu tư. Hai bên phát huy vai trò của Ủy ban liên Chính phủ, triển khai kết quả khóa họp lần thứ ba, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: TTXVN

Trước mắt, ưu tiên kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản và thúc đẩy những dự án đầu tư khả thi. Tuyên bố chung cũng xác định định hướng hỗ trợ các dự án đầu tư của Việt Nam tại Azerbaijan, trong đó có năng lượng tái tạo.

Thứ ba, phát huy hợp tác dầu khí và mở rộng sang năng lượng sạch. Hai nước thúc đẩy hợp tác thăm dò, khai thác, dịch vụ kỹ thuật và đào tạo nhân lực dầu khí; tiếp tục xem xét khả năng thiết lập các thỏa thuận dài hạn về cung cấp dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, các dự án điện mặt trời, điện gió được đề cập tại chuyến thăm sẽ mở thêm cơ hội hợp tác đầu tư, đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh.

Thứ tư, tăng cường kết nối vận tải và logistics. Hợp tác khai thác tuyến vận tải quốc tế xuyên Caspi có thể mở thêm lựa chọn để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Kavkaz và thị trường châu Âu. Ngược lại, Việt Nam có thể hỗ trợ doanh nghiệp Azerbaijan tăng cường kết nối với ASEAN.

Hai bên cũng nhất trí khuyến khích các cơ quan và hãng hàng không đẩy nhanh việc mở đường bay thẳng, tạo thuận lợi cho đi lại, xúc tiến đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thứ năm, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan, địa phương và người dân hai nước. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hai bên có thể tăng cường trao đổi đoàn, đào tạo chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Trong giáo dục, khoa học và công nghệ, hai nước thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên, xem xét cấp học bổng và triển khai các dự án nghiên cứu chung; đồng thời mở rộng hợp tác văn hóa, du lịch và kết nghĩa địa phương.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, điều quan trọng sau chuyến thăm là chuyển những ưu tiên đã thống nhất thành công việc cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Chiều sâu của quan hệ Đối tác chiến lược sẽ được thể hiện qua những dự án hai nước cùng triển khai, những thị trường doanh nghiệp tiếp cận được và những cơ hội học tập, đi lại, hợp tác mà người dân hai nước có thêm.