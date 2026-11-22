Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tạo thêm động lực mới

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Azerbaijan bước sang giai đoạn phát triển mới, sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5-2025. Chuyến thăm lần này thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo hai nước đối với quan hệ song phương và tạo thêm động lực để cụ thể hóa các cam kết cấp cao, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Kết quả nổi bật nhất là hai nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung ngày 21-11, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược và xác định những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Tuyên bố chung tái khẳng định các nguyên tắc nền tảng của quan hệ song phương, trong đó có tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sớm hoàn tất và thông qua kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: BNG

Những lĩnh vực ưu tiên cần sớm triển khai

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong thời gian tới, hai bên sẽ tập trung vào 5 trọng tâm sau:

Thứ nhất,tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và tăng cường hợp tác trên các kênh. Hai bên cần duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đồng thời đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hai nước.

Thứ hai, tạo chuyển biến thực chất trong thương mại và đầu tư. Trước mắt, hai bên có thể tập trung kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản và thúc đẩy các dự án đầu tư có tính khả thi. Tuyên bố chung cũng nêu rõ định hướng hỗ trợ các dự án đầu tư của Việt Nam tại Azerbaijan, trong đó có năng lượng tái tạo.

Thứ ba, phát huy trụ cột dầu khí và mở rộng hợp tác sang năng lượng sạch. Hai nước có thể phát huy kinh nghiệm đã tích lũy để thúc đẩy hợp tác trong thăm dò, khai thác, dịch vụ kỹ thuật và đào tạo nhân lực dầu khí. Hai bên cũng sẽ tiếp tục xem xét khả năng thiết lập các thỏa thuận dài hạn về cung cấp dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, việc thúc đẩy các dự án điện mặt trời và điện gió được đề cập trong văn kiện trao dịp này sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, đồng thời đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh.

Thứ tư,tăng cường kết nối vận tải và logistics. Hai bên sẽ hợp tác sử dụng tuyến vận tải quốc tế xuyên Caspi, mở thêm lựa chọn để hàng hóa Việt Nam tiếp cận Nam Kavkaz và xa hơn là thị trường châu Âu. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thể hỗ trợ doanh nghiệp Azerbaijan mở rộng kết nối với thị trường ASEAN. Hai bên cũng nhất trí khuyến khích các cơ quan và hãng hàng không đẩy nhanh việc mở đường bay thẳng.

Thứ năm, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan, địa phương và người dân hai nước. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hai bên có thể tăng cường trao đổi đoàn, đào tạo chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Trong giáo dục và khoa học, cần thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên, xem xét cấp học bổng và triển khai các dự án nghiên cứu chung. Các hoạt động Ngày Văn hóa, hợp tác du lịch và kết nghĩa giữa các địa phương cũng là những việc có thể thúc đẩy nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.