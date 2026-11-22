Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Ilham Aliyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan; khẳng định chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ hai nước phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan tháng 5/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Azerbaijan, đồng thời khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Azerbaijan trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Azerbaijan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan, xác định Azerbaijan là đối tác quan trọng tại khu vực Nam Kavkaz và Caspi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chúc mừng Azerbaijan đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Hội nghị về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), được tín nhiệm gia hạn nhiệm kỳ Chủ tịch giai đoạn 2026–2028.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước phát huy hợp tác truyền thống trong kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao, du lịch; đồng thời mở rộng sang đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ.

Hai bên cần phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992–2027), tạo động lực triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam – Azerbaijan.

Tổng thống Ilham Aliyev bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam.

Tổng thống Azerbaijan khẳng định quan hệ hai nước đã có những bước phát triển tích cực, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 5/2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhấn mạnh vai trò của hợp tác năng lượng - dầu khí, Tổng thống Ilham Aliyev đề nghị khuyến khích doanh nghiệp hai nước thành lập liên doanh, đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, năng lượng mới và năng lượng tái tạo có tính khả thi, bảo đảm hài hòa lợi ích.

Tổng thống Azerbaijan cũng đề nghị xác định các biện pháp cụ thể thúc đẩy thương mại, đầu tư; phát huy vai trò điều phối của Ủy ban liên Chính phủ và tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương.

SỚM HOÀN TẤT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Về hợp tác chính trị, Tổng thống Ilham Aliyev nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Azerbaijan Mới và Đảng Cộng sản Việt Nam; tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác.

Tổng thống cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ và cử đoàn cấp cao tham dự Hội nghị CICA lần thứ 7; đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Nhắc lại các chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Heydar Aliyev năm 1983, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Azerbaijan.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, sớm hoàn tất và thông qua Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược, tạo cơ sở cụ thể hóa các cam kết cấp cao thành kết quả hợp tác thiết thực.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất khuyến khích doanh nghiệp tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư; thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa và du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong lĩnh vực giao thông - vận tải, hai bên chú trọng thúc đẩy khai thác tuyến vận tải xuyên Caspi; đồng thời khuyến khích đầu tư, mở rộng thương mại nông sản và tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Nam Kavkaz, Trung Á và giữa Azerbaijan với ASEAN.

Nhân dịp này, Tổng thống Ilham Aliyev mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sớm thăm lại Azerbaijan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui vẻ nhận lời.

Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước, gồm: - Biên bản ghi nhớ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: - Biên bản ghi nhớ về đánh giá, phát triển và triển khai dự án điện mặt trời, điện gió; - Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam và Văn phòng Tổng thống Azerbaijan.