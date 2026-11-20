Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Minh Châu)

Ngày 20/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Azerbaijan đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ilham Aliyev. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng thống Ilham Aliyev khẳng định sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác to lớn cả trên bình diện song phương và đa phương.

Coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Azerbaijan tại khu vực Đông Nam Á, Tổng thống Ilham Aliyev mong muốn phát triển hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược đã được thiết lập; nhấn mạnh Azerbaijan sẵn sàng tạo các điều kiện thuận lợi để hai bên không ngừng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Minh Châu)

Về hợp tác chính trị - ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhấn mạnh ý nghĩa của việc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2027 và nhất trí cần phối hợp tổ chức các hoạt động phong phú nhân sự kiện này.

Hai bên nhất trí cho rằng, năng lượng - dầu khí là thế mạnh vượt trội và có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai bên tích cực triển khai các dự án cụ thể tại mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổng thống Ilham Aliyev ủng hộ hai bên tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều thập kỷ qua, thúc đẩy các dự án hợp tác mới có tính khả thi trong thăm dò, khai thác và chế biến cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu. (Ảnh: Minh Châu)

Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối vận tải đường sắt liên tuyến giữa Việt Nam và Azerbaijan qua Trung Á và hành lang vận tải, logistics xuyên biển Caspi nhằm góp phần tăng cường trao đổi thương mại, liên kết khu vực và khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác, qua đó mang lại lợi ích cụ thể cho cả hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cùng cho rằng, hai bên có nhiều tiềm năng phát triển hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Từ đó, sẽ tiếp tục có các biện pháp thúc đẩy quảng bá văn hóa, tạo điều kiện kết nối giao thông hàng không thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp hai nước.