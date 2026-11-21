Sáng ngày 19/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 19 đến 21/11 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Ilham Aliyev và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Azerbaijan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển to lớn của nhân dân Azerbaijan dưới sự lãnh đạo của Tổng thống. Thủ tướng khẳng định những kết quả này đã không ngừng nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Azerbaijan tại khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo hai nước chụp ảnh chung tại trụ sở Chính phủ sáng ngày 20/11.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng thống Ilham Aliyev bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam sau hơn 10 năm và ấn tượng trước những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội của Việt Nam. Nhắc lại truyền thống lịch sử hữu nghị quý báu và sự tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Tổng thống Ilham Aliyev khẳng định sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Azerbaijan đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác rộng mở cả trên bình diện song phương và đa phương.

Tổng thống Ilham Aliyev bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam sau hơn 10 năm, đặc biệt ấn tượng trước các thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp với Azerbaijan. Thủ tướng cho biết Chính phủ hai nước đã tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là kết quả từ chuyến thăm Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025.

Tổng thống Ilham Aliyev đánh giá Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Azerbaijan tại Đông Nam Á. Tổng thống bày tỏ mong muốn đưa hợp tác song phương phát triển toàn diện, tương xứng với truyền thống hữu nghị và khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược; đồng thời cam kết Azerbaijan sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác, trọng tâm là kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí và giao lưu nhân dân.

Về hợp tác chính trị - ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhấn mạnh ý nghĩa của việc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2027 và nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, phong phú nhân sự kiện này.

Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế thời gian qua, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết và Diễn đàn Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin tại châu Á (CICA).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời Thủ tướng Azerbaijan Ali Asadov thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Hai bên nhất trí xác định năng lượng - dầu khí là thế mạnh vượt trội và có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai bên tích cực triển khai các dự án cụ thể tại mỗi nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Tổng thống Ilham Aliyev ủng hộ hai bên tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều thập niên qua, thúc đẩy các dự án hợp tác mới có tính khả thi trong thăm dò, khai thác và chế biến cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, hai bên nhấn mạnh tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò điều phối của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, toàn diện trong các lĩnh vực cùng quan tâm như công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư của mỗi bên, đồng thời tăng cường phối hợp xây dựng mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật nhằm hỗ trợ giao thương song phương.

Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối vận tải đường sắt liên tuyến giữa Việt Nam và Azerbaijan qua Trung Á và hành lang vận tải, logistics xuyên biển Caspi, nhằm góp phần tăng cường trao đổi thương mại, liên kết khu vực và khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác, qua đó mang lại lợi ích cụ thể cho cả hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Ilham Aliyev cũng thống nhất đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác về văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và kết nối địa phương. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp đẩy mạnh quảng bá văn hóa, đồng thời tạo thuận lợi cho kết nối giao thông hàng không nhằm phục vụ việc đi lại của công dân và doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời Thủ tướng Azerbaijan Ali Asadov thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.