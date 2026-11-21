Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chụp ảnh chung trước hội đàm. (Ảnh: Minh Châu)

Ngày 21/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan và Đảng cầm quyền Azerbaijan Mới, coi Azerbaijan là đối tác quan trọng tại khu vực Nam Kavkaz và Caspi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tiếp tục tạo xung lực mạnh mẽ cho hai bên triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Azerbaijan phát triển thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Minh Châu)

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác năng lượng - dầu khí trong bối cảnh tình hình hiện nay, Tổng thống Ilham Aliyev đề xuất hai bên khuyến khích doanh nghiệp hai nước thành lập liên doanh, tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tính khả thi, bảo đảm hài hòa lợi ích và truyền thống hợp tác tốt đẹp đã có; xác định các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Azerbaijan Mới và Đảng Cộng sản Việt Nam; nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng khác như quốc phòng - an ninh, giao thông - vận tải với trọng tâm là thúc đẩy khai thác tuyến vận tải xuyên Caspi, giáo dục - đào tạo và văn hóa, du lịch nhằm đưa người dân đến gần nhau hơn; khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thúc đẩy thương mại nông sản.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Nam Kavkaz/Trung Á và giữa Azerbaijan với ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Minh Châu)

Ngay sau cuộc hội đàm, hai Nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan; chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước, gồm các biên bản ghi nhớ về: phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đánh giá, phát triển, triển khai dự án điện mặt trời và dự án điện gió; giữa Văn phòng Chủ tịch nước (Việt Nam) và Văn phòng Tổng thống (Azerbaijan).

Chiều 21/11, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 19 - 21/11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.