Ông Nguyễn Quốc Phương đánh giá năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Australia. Ảnh: MOF

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, chiều 23/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, ông Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính và bà Renee Deschamps, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, đồng chủ trì Đối thoại Phát triển thường niên Việt Nam – Australia lần thứ hai năm 2026 với chủ đề "Tăng cường quan hệ đối tác vì kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam: Thúc đẩy chuyển đổi kinh tế bền vững và bao trùm thông qua phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm".

Đối thoại là diễn đàn để hai bên rà soát, đánh giá kết quả hợp tác phát triển trong thời gian qua, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, đồng thời thống nhất những định hướng, ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Qua đó, góp phần cụ thể hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Phát biểu tại Đối thoại, ông Nguyễn Quốc Phương nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam – Australia. Từ ngày 9 đến 12/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Australia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024.

Bà Renee Deschamps, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu tại Đối thoại. Ảnh: MOF

Chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả quan trọng, với việc hai bên thông qua 3 Tuyên bố chung làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; hợp tác tự cường kinh tế; tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng chứng kiến lễ trao 7 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, nông nghiệp và phát triển bền vững, y tế, giáo dục và đào tạo nghề. Đây là những định hướng quan trọng, tạo nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển.

Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2021–2025, thương mại hai chiều Việt Nam – Australia tăng trưởng bình quân 13,1% mỗi năm. Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 13,9 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối tháng 10/2026, Australia có 759 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 1,92 tỷ USD.

Bên lề chuyến thăm Australia tháng 8/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có các cuộc làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers và Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell. Theo ông Nguyễn Quốc Phương, kết quả Đối thoại lần này sẽ tiếp tục đóng góp vào chương trình nghị sự hợp tác kinh tế rộng lớn hơn giữa hai nước, trong đó có Kỳ họp Đối tác Kinh tế Việt Nam – Australia lần thứ 5 dự kiến diễn ra ngày 26/11/2026 tại Hà Nội.

Đề cập đến định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Quốc Phương cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026–2030; phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển đổi xanh là những động lực quan trọng. Đây cũng là những định hướng có sự gắn kết chặt chẽ với các trụ cột trong Kế hoạch Đối tác Phát triển Australia – Việt Nam giai đoạn 2025–2030.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Australia đối với Việt Nam trong nhiều năm qua, ông Nguyễn Quốc Phương cho biết, kể từ năm 1973, Australia đã cung cấp cho Việt Nam hơn 3 tỷ AUD hỗ trợ phát triển. Riêng năm tài chính 2026–2027, tổng hỗ trợ phát triển của Australia dành cho Việt Nam dự kiến khoảng 98 triệu AUD.

Thay mặt Bộ Tài chính, ông Nguyễn Quốc Phương trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia về sự hỗ trợ lâu dài, hiệu quả, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Phát biểu tại Đối thoại, bà Renee Deschamps khẳng định, Australia tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển và chuyển đổi tiếp theo. Theo bà Renee Deschamps, hợp tác phát triển giữa hai nước là một công cụ quan trọng để chuyển hóa những định hướng, cam kết chung thành các kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, cộng đồng và doanh nghiệp.

Đại diện phía Việt Nam và Australia ký kết Thông cáo chung về các ưu tiên đã được thống nhất. Ảnh: MOF

Bà Renee Deschamps cho biết, trong năm tài chính 2026–2027, Australia đã nâng mức hỗ trợ phát triển dành cho Việt Nam lên 98,3 triệu AUD, tăng 1,7 triệu AUD so với năm trước. Trong thời gian qua, hai nước đã đạt được những tiến triển tích cực trên cả bốn trụ cột hợp tác phát triển, bao gồm tăng cường tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo; đầu tư vào kỹ năng và năng lực lãnh đạo; hỗ trợ khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bao trùm.

Đại diện Australia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình hợp tác, chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn, đồng thời chuyển hóa các cam kết của lãnh đạo hai nước thành những kết quả cụ thể. Australia khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027 thông qua chia sẻ chuyên môn chính sách, nghiên cứu và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động APEC.

Tại phiên thảo luận chuyên đề, đại diện các bộ, ngành và địa phương hai nước đã đánh giá kết quả nổi bật, trao đổi các vướng mắc thực tiễn và thống nhất ưu tiên hợp tác trên cả bốn trụ cột của Kế hoạch Đối tác Phát triển Australia – Việt Nam (DPP) giai đoạn 2025–2030.

Trên cơ sở kết quả trao đổi tại Đối thoại, hai bên đã thông qua Báo cáo Hợp tác Phát triển Việt Nam – Australia năm 2026 và ký Thông cáo chung, tái khẳng định hợp tác phát triển tiếp tục là động lực quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia, góp phần hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam và thúc đẩy lợi ích chung của hai nước.

Theo Thông cáo chung, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên gồm: cải cách kinh tế, nâng cao năng suất và tăng trưởng bền vững; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giáo dục, phát triển kỹ năng và nâng cao mức độ sẵn sàng của lực lượng lao động; tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và chuyển dịch năng lượng sạch; thúc đẩy bình đẳng giới, công bằng cho người khuyết tật và hòa nhập xã hội.

Phát biểu bế mạc Đối thoại, đại diện phía Việt Nam đề nghị các bộ, ngành, địa phương và ban quản lý chương trình khẩn trương triển khai các ưu tiên đã thống nhất, trước mắt hoàn thành đúng tiến độ các mốc nhiệm vụ gần như ký Thỏa thuận bổ sung cho chương trình Aus4Skills giai đoạn 3, đồng thời tổng hợp kết quả Đối thoại để báo cáo tại Kỳ họp Đối tác Kinh tế Việt Nam – Australia lần thứ 5. Về phía Australia, đại diện đồng chủ trì nhấn mạnh Kế hoạch Đối tác Phát triển (DPP) giai đoạn 2025–2030 sẽ tạo khuôn khổ hợp tác rõ ràng, song thước đo quan trọng nhất chính là hiệu quả thực thi nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, cộng đồng và doanh nghiệp. Phía Australia ghi nhận các trao đổi về tháo gỡ vướng mắc thủ tục (trong đó có việc áp dụng Quyết định số 30/QĐ-TTg) và khẳng định cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, bền vững, linh hoạt đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển tiếp theo.

Đối thoại Phát triển thường niên Việt Nam – Australia lần thứ ba dự kiến được tổ chức vào quý III/2027, tiếp tục góp phần cụ thể hóa các cam kết cấp cao và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia.