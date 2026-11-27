Tại kỳ họp, hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá mối quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại lâu đời và bền chặt giữa Việt Nam và Australia được xây dựng trên nền tảng hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, sự gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước cùng cam kết chung đối với hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên luật lệ. Từ nền tảng vững chắc đó, quy mô thương mại song phương không ngừng được mở rộng.

Australia là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Việt Nam

Theo số liệu thống kê của Việt Nam, Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Việt Nam với kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều năm 2025 đạt 14 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, theo thống kê của phía bạn, Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 10 và là đối tác thương mại hàng hóa, dịch vụ hai chiều lớn thứ 14 của Australia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell đã đồng chủ trì Kỳ họp lần 3 Đối thoại Bộ trưởng Thương mại. Ảnh: Moit

Lãnh đạo hai bộ ghi nhận những kết quả tích cực từ các sáng kiến thiết thực trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia cũng như Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia.

Tái khẳng định tầm quan trọng của cơ chế Đối thoại Bộ trưởng Thương mại trong cấu trúc kinh tế song phương, hai bên đã thảo luận các sáng kiến ưu tiên nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp hai nước vào những lĩnh vực then chốt như công nghiệp (bao gồm các ngành công nghiệp tương lai), nông nghiệp, giáo dục, du lịch và năng lượng tại thị trường của nhau.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ để duy trì các chuỗi cung ứng bền vững và có khả năng chống chịu, đồng thời hỗ trợ mục tiêu chuyển dịch năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu của mỗi quốc gia.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục khai thác dư địa hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thiết yếu. Hai bên cũng ghi nhận tầm quan trọng của các quy tắc thương mại số và kỳ vọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế số.

Australia đánh giá cao vai trò Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, hai Bộ trưởng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với hệ thống thương mại dựa trên luật lệ với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm nòng cốt, đồng thời nhất trí tiếp tục tạo động lực tích cực cho tiến trình cải cách sâu rộng của WTO và việc xây dựng các quy tắc thương mại mới.

Hai bên đánh giá cao vai trò của các hiệp định thương mại tự do như AANZFTA, RCEP và CPTPP trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế bao trùm, cam kết tối đa hóa lợi ích từ các hiệp định này cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhân dịp này, Bộ trưởng Don Farrell gửi lời cảm ơn Việt Nam trên cương vị nước Chủ tịch CPTPP năm 2026.

Nhấn mạnh CPTPP là hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, hai Bộ trưởng hoan nghênh các bước đi nhằm củng cố và mở rộng hơn nữa Hiệp định, coi đây là yếu tố thiết yếu cho sự thịnh vượng chung của Việt Nam và Australia.

Phía Australia cũng bày tỏ kỳ vọng vào Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức, đồng thời hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công cho sự kiện quan trọng này.