Quang cảnh hội nghị "Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và an ninh lương thực." (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 24/11, tại Đại học Murdoch ở thành phố Perth, bang Tây Australia, Hội thảo Kết nối Australia-Việt Nam 2026 (AVAS 2026) đã diễn ra với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước, nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, hướng tới bảo đảm an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, hội thảo với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và an ninh lương thực” do Chi hội bang Tây Australia thuộc Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA-WA), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth và Văn phòng Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia hồi tháng 8 năm nay đã tạo thêm động lực cho quan hệ hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, ký Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và phát triển bền vững, đồng thời thông qua Chiến lược hợp tác nghiên cứu nông nghiệp giai đoạn 2026-2035 giữa Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR).

Theo Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh, điều quan trọng hiện nay là cụ thể hóa những khuôn khổ hợp tác này thành các chương trình, dự án và sản phẩm thiết thực, mang lại lợi ích cho nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước.

Các đại biểu lắng nghe phát biểu khai mạc của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh. (Ảnh TTXVN phát)

Ông nhận định Việt Nam và bang Tây Australia có nhiều thế mạnh bổ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời cùng đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò then chốt trong việc tìm kiếm các giải pháp phù hợp.

Đánh giá cao vai trò kết nối của đội ngũ trí thức Việt Nam tại Australia, Tổng Lãnh sự khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth sẵn sàng hỗ trợ tăng cường liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức hai nước, qua đó thúc đẩy những cơ hội hợp tác mới.

Về phía Australia, ông Sam Oakden, Giám đốc điều hành thuộc Cơ quan Công nghiệp Sơ cấp và Phát triển Vùng của bang Tây Australia, cho rằng nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo là những yếu tố quan trọng để giải quyết các thách thức trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững.

Theo ông, Australia và Việt Nam có nhiều lợi thế bổ trợ, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác lâu dài. Những sáng kiến như AVAS 2026 góp phần kết nối giới nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, tạo cơ hội chuyển các ý tưởng khoa học thành những hoạt động hợp tác cụ thể.

Chương trình hội thảo gồm bốn phiên chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực then chốt của nông nghiệp hiện đại, bao gồm nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; công nghệ sinh học thực vật, nghiên cứu hệ gene và sinh học tổng hợp; khoa học thực phẩm, dinh dưỡng và các công nghệ mới nổi; cùng với chuyển giao kết quả nghiên cứu, kinh doanh nông nghiệp và chính sách phát triển ngành.

Ông Sam Oakden, Giám đốc điều hành thuộc Cơ quan Công nghiệp Sơ cấp và Phát triển Vùng của bang Tây Australia, phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Hội thảo có 12 báo cáo khoa học và sự tham gia của 13 diễn giả khách mời đến từ các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và cơ quan quản lý hai nước, trong đó có Đại học Murdoch, Đại học Curtin, Đại học Tây Australia, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên môn, hội thảo còn tổ chức triển lãm 15 poster khoa học và các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội để các nhà nghiên cứu giới thiệu thành quả khoa học, trao đổi với doanh nghiệp về khả năng ứng dụng công nghệ, chuyển giao tri thức và phát triển sản phẩm.

Một điểm nhấn của chương trình là phiên tọa đàm về xây dựng quan hệ đối tác Australia-Việt Nam trong đổi mới sáng tạo nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực. Các chuyên gia đến từ những trường đại học của hai nước đã thảo luận các giải pháp đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào thực tiễn sản xuất, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Theo Tiến sỹ Trần Đào Anh Thiện, Đồng Chủ tịch phụ trách học thuật của VASEA-WA, hội thảo hướng tới phát huy thế mạnh về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ của hai nước nhằm giải quyết những thách thức chung trong nông nghiệp, biến đổi khí hậu và an ninh lương thực.

Ông nhấn mạnh hiệu quả của hội thảo không chỉ được đánh giá qua số lượng đại biểu hay báo cáo khoa học, mà quan trọng hơn là khả năng hình thành các dự án nghiên cứu chung, thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài và tạo ra những ứng dụng thực tiễn mang lại lợi ích cho nông dân và doanh nghiệp.

Được thành lập năm 2023, Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) là mạng lưới kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và trí thức Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Australia. Thông qua AVAS 2026, Chi hội bang Tây Australia tiếp tục phát huy vai trò kết nối các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp./.