Việt Nam-Australia tăng cường hợp tác về năng lực lãnh đạo và quản trị công

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn. (Nguồn: ĐSQ Australia tại Việt Nam)

Diễn đàn tập trung thảo luận những yêu cầu mới về năng lực lãnh đạo, quản trị tổ chức và thực thi chính sách nhằm hỗ trợ mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia, cán bộ Việt Nam cùng đại diện Ủy ban Dịch vụ Công Australia và Cơ quan Dịch vụ Australia đã cùng trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức và vận hành khu vực công. Các diễn giả Australia giới thiệu kinh nghiệm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả, thúc đẩy văn hóa tổ chức, nâng cao năng lực thực thi và cải thiện hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Phiên toạ đàm thảo luận bàn tròn “Xây dựng năng lực cốt lõi cho nền công vụ chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả”. (Nguồn: ĐSQ Australia tại Việt Nam)

Một nội dung được các đại biểu quan tâm là xây dựng đội ngũ lãnh đạo trong khu vực công có đủ kỹ năng, năng lực và phẩm chất để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, đáp ứng kỳ vọng của người dân và củng cố niềm tin của công chúng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình cải cách thể chế và tổ chức bộ máy.

Bà Naomi Cook, Quyền Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, cho biết Australia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển năng lực lãnh đạo và tăng cường kết nối thể chế, qua đó hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của khu vực công.

Bà Naomi Cook, Quyền Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu khai mạc. (Nguồn: ĐSQ Australia tại Việt Nam)

Theo bà Naomi Cook, cải cách khu vực công là một quá trình liên tục khi kỳ vọng của người dân, công nghệ và xã hội không ngừng thay đổi. Australia cũng đang không ngừng tiếp tục học hỏi từ các đối tác trong quá trình này.

Diễn đàn là một sáng kiến trọng tâm của Trung tâm Việt-Úc (VAC), với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ năm 2023, Diễn đàn trở thành không gian trao đổi giữa các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách hai nước về những giải pháp thực tiễn đối với các thách thức quản trị chung, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.

PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: ĐSQ Australia tại Việt Nam)

Là đối tác lâu dài và tin cậy của Việt Nam, Australia cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như lãnh đạo khu vực công, quản trị và tăng cường năng lực thể chế, góp phần hỗ trợ quá trình phát triển và tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Diễn đàn Việt Nam-Australia mang đến cơ hội thảo luận, chia sẻ kiến thức giữa các chuyên gia hai nước và các cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh. (Nguồn: ĐSQ Australia tại Việt Nam)

Trong khuôn khổ hợp tác này, Trung tâm Việt-Úc sẽ thúc đẩy phát triển năng lực lãnh đạo, đối thoại chính sách và hợp tác thể chế, đồng thời kết nối chuyên môn của hai nước nhằm hỗ trợ giải quyết những thách thức trong lĩnh vực chính sách công hiện nay và thời gian tới.