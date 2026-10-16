Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác thúc đẩy chuyển dịch năng lượng

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ hai nước về dự án “Chương trình Đối tác Việt Nam - Australia về tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực năng lượng” (Aus4Growth lĩnh vực năng lượng).

Tham dự và ký kết thỏa thuận có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài và bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của hai bên.

Lễ ký kết Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia về dự án “Chương trình Đối tác Việt Nam - Australia về tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực năng lượng.

Việc ký kết đánh dấu bước tiến trong triển khai các cam kết hợp tác về năng lượng và chuyển dịch xanh giữa Việt Nam và Australia, trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào tháng 3/2024.

Dự án Aus4Growth lĩnh vực năng lượng do Chính phủ Australia tài trợ thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), với tổng vốn ODA không hoàn lại dự kiến lên tới 18,3 triệu đô la Australia. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2031.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng theo hướng sạch, bền vững và vận hành theo cơ chế thị trường. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện với chi phí hợp lý, đồng thời hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Các hoạt động hợp tác được triển khai trên ba lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất, thúc đẩy phát triển ngành năng lượng bền vững, phát thải carbon thấp, trong đó chú trọng phát triển thị trường điện cạnh tranh và năng lượng tái tạo.

Thứ hai, hỗ trợ phát triển, quản lý và vận hành hệ thống điện hiện đại thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số.

Thứ ba, phát triển hệ sinh thái ngành điện, nâng cao năng lực cho các bên liên quan, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của Chính phủ Australia đối với quá trình phát triển ngành năng lượng Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, giá trị của dự án không chỉ nằm ở nguồn lực hỗ trợ mà còn ở cơ hội tiếp nhận, trao đổi tri thức, kinh nghiệm quốc tế và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến. Đây là những yếu tố có ý nghĩa đối với quá trình phát triển thị trường điện cạnh tranh, hiện đại hóa hệ thống điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Về phía Australia, bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, cho rằng việc ký kết Thỏa thuận bổ sung và chính thức triển khai dự án là dấu mốc quan trọng trong hợp tác năng lượng giữa hai nước.

Dự án góp phần chuyển hóa những ưu tiên trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia thành các hoạt động hợp tác thiết thực, hướng tới những kết quả cụ thể.

Australia khẳng định tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng, thông qua hỗ trợ phát triển thị trường điện, thúc đẩy năng lượng tái tạo, hiện đại hóa lưới điện và hệ thống điện, cũng như tăng cường năng lực cho ngành điện.

Những hoạt động này hướng tới xây dựng hệ thống năng lượng an toàn, tin cậy, bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, bao trùm của Việt Nam.

Để triển khai dự án, Bộ Công Thương đã giao Cục Điện lực làm Chủ dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị bộ máy và cơ chế quản lý, phối hợp với DFAT, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cùng các đối tác liên quan.

Ngay sau lễ ký kết, các bên sẽ phối hợp khởi động và triển khai những hoạt động hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với các ưu tiên, nhu cầu thực tế của ngành điện Việt Nam.

Việc triển khai Aus4Growth lĩnh vực năng lượng được kỳ vọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia, đồng thời hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực phát triển hệ thống điện hiện đại, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.