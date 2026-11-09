Việt Nam - Australia: Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực thi chính sách

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới hoan nghênh Đoàn đại biểu Australia sang thăm, làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Australia đối với Việt Nam cũng như mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới cho rằng, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Michelle Chan vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, gần đây nhất là chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026; khẳng định, Australia coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, thể hiện mức độ tin cậy chiến lược ngày càng cao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc Michelle Chan phát biểu

Thứ trưởng Ngoại giao Michelle Chan cho biết, sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đang tập trung vào các lĩnh vực hợp tác như: quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự cường kinh tế, khoa học, công nghệ, nghiên cứu... Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, hai bên tham dự đối thoại chiến lược nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao...

Chia sẻ những kết quả nổi bật tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9 vừa diễn ra sáng 9/11, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Hugh Jeffrey nhấn mạnh, trong bối cảnh môi trường địa chiến lược đang có nhiều biến động phức tạp, Việt Nam có vai trò quan trọng đối với sự cân bằng chiến lược của khu vực; cho biết, Australia mong muốn tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tích cực giữa hai nước.

Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey phát biểu

Các đại biểu Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại dự cuộc tiếp

Đoàn đại biểu Australia tham dự cuộc tiếp

Tại cuộc tiếp, hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quốc phòng, an ninh và đối ngoại có ý nghĩa ngày càng quan trọng đối với việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới mong muốn Australia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong trao đổi thông tin, tham vấn chính sách và chia sẻ đánh giá chiến lược về những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện có; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực mà Australia có kinh nghiệm và thế mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới cũng cho biết, Quốc hội Việt Nam đã và đang tích cực hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tạo cơ sở pháp lý để Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao triển khai các chiến lược đã được Đảng và Nhà nước xác định. Trong đó, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật An ninh mạng, đang xem xét thông qua dự án Luật An ninh dữ liệu tại Kỳ họp thứ Hai... Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia. Cho rằng Australia có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh trong các lĩnh vực này, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới mong Australia tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại cuộc tiếp, hai bên cũng đã trao đổi về Chiến lược an ninh quốc gia của Việt Nam, những ưu tiên và lĩnh vực hai bên có thể tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.