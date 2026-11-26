Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell

Thương mại song phương tăng hơn 21%

Hội nghị là cơ chế đối thoại cấp cao trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, nhằm đánh giá việc triển khai Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam – Australia (EEES), thông qua báo cáo của các nhóm công tác về thương mại, đầu tư và Đối thoại thường niên về phát triển.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Australia ghi nhận những bước phát triển tích cực sau khi hai nước triển khai Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 13,94 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tính đến cuối tháng 10/2026, Australia có 758 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 1,9 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư hơn 605 triệu USD vào Australia, đưa nước này đứng thứ 12 trong tổng số 87 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả hợp tác, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị hai bên xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tập trung vào ba định hướng: nâng tầm quan hệ đối tác đầu tư dài hạn, gắn với các ưu tiên phát triển của Việt Nam giai đoạn 2026–2030; mở rộng thương mại và đầu tư hai chiều trong công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế số và kinh tế xanh; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và đa phương, đặc biệt trong Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Tại hội nghị, đại diện Việt Nam chia sẻ định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam mời gọi các quỹ đầu tư, định chế tài chính và doanh nghiệp Australia tham gia vào những lĩnh vực ưu tiên như điện tử, công nghệ số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và hạ tầng chiến lược. Đồng thời, khuyến khích các định chế tài chính Australia đầu tư vào hai Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng.

Hai bên cũng đề cập việc duy trì nguồn vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Australia. Trong tài khóa 2026-2027, mức hỗ trợ là 98,3 triệu AUD, dành cho các dự án hạ tầng thiết yếu, nâng cao năng lực và ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và miền núi phía Bắc.

Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam – Australia lần thứ năm

Hướng tới tăng gấp đôi đầu tư hai chiều

Trong lĩnh vực thương mại và kinh tế xanh, hai bên nhấn mạnh việc duy trì chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu ổn định, dài hạn; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kinh tế số, chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Việt Nam đang triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo và xanh hóa sản xuất...

Trong lĩnh vực nông nghiệp và lao động, Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường, thúc đẩy hợp tác lao động... Hai bên cũng trao đổi về tính bổ trợ trong thương mại nông sản, khi Việt Nam nhập khẩu một số nguyên liệu và nông sản Australia phục vụ tiêu dùng, sản xuất và chế biến.

Đối với những vướng mắc của doanh nghiệp Australia tại Việt Nam, phía Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hỗ trợ tháo gỡ theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Don Farrell khẳng định Australia coi Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế triển vọng hàng đầu tại Đông Nam Á. Sự quan tâm của Australia đối với thị trường Việt Nam còn được thể hiện qua việc Cơ quan Tài chính Xuất khẩu Australia (EFA) thành lập bộ phận chuyên trách xúc tiến đầu tư tại Việt Nam.

Trước những biến động kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, Australia khẳng định kiên định ủng hộ thương mại tự do, công bằng và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam nhằm nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Hai nước hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong 5 năm tới.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, Australia sẵn sàng cử chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sinh học, tạo điều kiện đưa thêm nông sản chất lượng cao của Việt Nam vào thị trường Australia. Đồng thời, nước này mong muốn mở rộng xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh sang Việt Nam.

Về năng lượng và khoáng sản thiết yếu, Australia cam kết tiếp tục là đối tác cung ứng ổn định, dài hạn về than, LNG, khoáng sản thiết yếu... phục vụ quá trình chuyển dịch xanh của Việt Nam. Australia cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện gió, điện mặt trời, kết nối lưới điện khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác về hạ tầng cáp ngầm, trí tuệ nhân tạo an toàn và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Trong hợp tác đa phương, Australia đánh giá cao vai trò điều phối của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP, đồng thời ủng hộ Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027, với Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hạ Long và Hội nghị Cấp cao APEC tại Phú Quốc.

Kết thúc hội nghị, hai Bộ trưởng thống nhất ba trọng tâm hợp tác: thúc đẩy quan hệ đối tác đầu tư dài hạn giai đoạn 2026-2030, tập trung vào khoa học, công nghệ, hạ tầng chiến lược và năng lượng sạch; mở cửa thị trường cho nông sản, thủy sản, mở rộng hợp tác kinh tế số và kinh tế xanh; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương giai đoạn 2026-2027...