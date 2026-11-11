Việt Nam - Australia đối thoại tăng cường hợp tác ngoại giao, quốc phòng

Việt Nam và Australia nhất trí tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin, củng cố tin cậy chiến lược, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh biển, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khoa học - công nghệ và ứng phó với các thách thức khu vực.

Đây là những nội dung trọng tâm tại Đối thoại 2+2 Việt Nam - Australia lần thứ 11 tổ chức ngày 10-11 tại Hà Nội, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng cùng Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Michelle Chan và Thứ trưởng Quốc phòng Hugh Jeffrey đồng chủ trì.

Đối thoại Chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng (Đối thoại 2+2) Việt Nam - Australia lần thứ 11. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hai bên đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8-2026 cùng các thỏa thuận, tuyên bố quan trọng được thông qua đã tạo nền tảng chính trị vững chắc để hai nước triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, được thể hiện trong các văn kiện thông qua tháng 8-2026, gồm Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia; Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế; Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tuyên bố tầm nhìn chung cập nhật về tăng cường hợp tác quốc phòng.

Trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, hai nước đánh giá cao kết quả hợp tác về an ninh hàng hải, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến, ứng phó với biến đổi khí hậu và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác về gìn giữ hòa bình. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác biển trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Hàng hải Australia - Đông Nam Á nhằm ứng phó các thách thức chung trên biển, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Australia đánh giá cao việc Việt Nam thông qua Nghị quyết số 20-NQ/TW tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đồng thời nhất trí tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực biển, đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm.

Về hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí thúc đẩy thương mại, đầu tư hai chiều; ủng hộ hệ thống thương mại đa phương minh bạch, cởi mở, bao trùm, công bằng, bền vững và dựa trên luật lệ. Hai nước cũng nhất trí đa dạng hóa chuỗi cung ứng, trong đó có chuỗi cung ứng năng lượng; hợp tác về dự trữ năng lượng; mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo và an ninh dữ liệu, nhằm nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế mỗi nước. Australia cam kết ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong vai trò chủ nhà APEC 2027.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không và bảo đảm thương mại trên các tuyến đường biển chiến lược. Hai nước nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Hai bên tái khẳng định cam kết xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng, bao trùm, bền vững và có sức chống chịu. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin ở khu vực.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Mekong - Australia nhằm tăng cường khả năng chống chịu, phát triển bao trùm và bền vững tại tiểu vùng Mekong, cũng như xem xét mở rộng hợp tác tại khu vực các quốc đảo Thái Bình Dương.