Việt Nam-Australia chia sẻ giải pháp đơn giản hóa dịch vụ công

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Diễn đàn được tổ chức ngày 18/9 tại Học viện Chính trị Khu vực II, tập trung vào các giải pháp thực tiễn nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tích hợp dịch vụ công và giảm gánh nặng quy định đối với người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang thích ứng với mô hình quản trị đô thị mở rộng sau các cải cách hành chính gần đây, các đại biểu trao đổi về cách thức nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công, tạo ra những tương tác thuận tiện, liền mạch hơn giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Hương Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Các chuyên gia đến từ Ủy ban Dịch vụ Công Australia và Cơ quan Dịch vụ Australia chia sẻ kinh nghiệm trong cung cấp dịch vụ tích hợp, cải thiện trải nghiệm của người dân, đơn giản hóa tương tác với chính quyền và ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Kate Wallace, Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng người dân cảm nhận về chính quyền thông qua những dịch vụ họ sử dụng và các quyết định tác động đến cuộc sống hằng ngày. Theo bà, việc đơn giản hóa, tích hợp và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ có thể tạo ra những thay đổi thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp.

Bà Kate Wallace, Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại diễn đàn. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Các phiên thảo luận cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả hệ thống quy định và dịch vụ công không chỉ giảm gánh nặng hành chính mà còn có thể góp phần thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Diễn đàn Việt Nam-Australia là sáng kiến trọng tâm của Trung tâm Việt-Úc (VAC), với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông qua đối thoại chính sách, phát triển năng lực lãnh đạo và trao đổi tri thức, Diễn đàn góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.