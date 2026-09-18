Việt Nam - Australia chia sẻ cách giảm gánh nặng thủ tục cho người dân, doanh nghiệp

Diễn đàn tập trung chia sẻ các giải pháp thực tiễn về đơn giản hóa thủ tục hành chính, tích hợp dịch vụ công và giảm gánh nặng quy định, đặc biệt trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang thích ứng với mô hình quản trị đô thị mở rộng sau các cải cách hành chính gần đây.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã lắng nghe các chuyên gia đến từ Ủy ban Dịch vụ Công Australia và Cơ quan Dịch vụ Australia chia sẻ kinh nghiệm của Australia trong cung cấp dịch vụ tích hợp, nâng cao trải nghiệm của người dân, đơn giản hóa tương tác với chính quyền và ứng dụng công nghệ số nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ công.

PGS.TS. Đậu Hương Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu.

Các phiên thảo luận cũng tập trung vào cách thức giảm gánh nặng hành chính cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công, đồng thời tạo ra các tương tác thuận tiện và liền mạch hơn với chính quyền thông qua chuyển đổi số và tích hợp dịch vụ.

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Kate Wallace, Tổng Lãnh sự Australia tại TP Hồ Chí Minh, cho rằng người dân cảm nhận về chính quyền thông qua các dịch vụ họ sử dụng và những quyết định tác động tới cuộc sống hằng ngày.

Bà Vanessa Roarty, Giám đốc Quốc gia, Cơ quan Dịch vụ Australia, chia sẻ kinh nghiệm của Australia.

Theo bà Kate Wallace, việc các dịch vụ trở nên đơn giản hơn, được tích hợp tốt hơn và dễ tiếp cận hơn có thể tạo ra sự khác biệt thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

“Australia vui mừng được chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn với Việt Nam khi hai nước cùng hợp tác để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công”, bà Kate Wallace nói.

Australia vui mừng được chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn với Việt Nam khi hai nước cùng hợp tác để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công”.

Các phiên thảo luận cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả của hệ thống quy định và dịch vụ công có thể góp phần thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Diễn đàn Việt Nam - Australia là một sáng kiến trọng tâm của Trung tâm Việt-Australia (VAC), với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trung tâm Việt-Australia là sáng kiến hợp tác song phương thúc đẩy phát triển lãnh đạo khu vực công, tăng cường hợp tác thể chế và đổi mới chính sách.

Thông qua đối thoại chính sách, phát triển năng lực lãnh đạo và trao đổi tri thức, Diễn đàn góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Australia và Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.