Quang cảnh hội thảo. Ảnh: LV

Sự kiện nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, nhận diện thách thức và đề xuất giải pháp kiến tạo hệ sinh thái công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), lấy con người làm trung tâm tại Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm nhằm góp phần vào tiến trình phát triển bền vững và bao trùm của Việt Nam”, được triển khai trên cơ sở hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội với Cơ quan Khoa học và công nghệ quốc gia Australia (CSIRO) và Chương trình Aus4Innovation.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật nhận định nhân loại đang chứng kiến những bước phát triển chưa từng có của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Những thành tựu này mở ra cơ hội to lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và giải quyết những thách thức toàn cầu, nhưng cũng đặt ra những vấn đề phức tạp về đạo đức, pháp luật, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Theo ông Vinh, trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo có trách nhiệm đang trở thành một cách tiếp cận có ý nghĩa quan trọng. “Cách tiếp cận này đòi hỏi chúng ta không chỉ quan tâm đến những gì khoa học, công nghệ có thể làm được mà còn phải suy nghĩ về những gì khoa học, công nghệ nên làm, phục vụ ai và đóng góp như thế nào cho tương lai của xã hội,” Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Vinh nói.

Cũng theo ông Vinh, Việt Nam đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc nghiên cứu và vận dụng các nguyên tắc đổi mới sáng tạo có trách nhiệm có ý nghĩa đặc biệt thiết thực. Việt Nam không chỉ cần phát triển nhanh về khoa học và công nghệ mà còn cần bảo đảm những thành tựu đó phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm, lấy con người làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó, phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm là một trường hợp điển hình của đổi mới sáng tạo có trách nhiệm.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật cho biết hội thảo hướng tới các mục tiêu: Nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo có trách nhiệm, lấy AI làm trường hợp điển hình; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách, chuẩn mực đạo đức và quản trị công nghệ; nhận diện những cơ hội và thách thức của Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách phù hợp.

Hội thảo cũng là diễn đàn đối thoại, kết nối và mở rộng hợp tác giữa các bên liên quan nhằm kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Cơ quan Khoa học và Công nghệ quốc gia Úc chia sẻ các cách tiếp cận về đổi mới sáng tạo có trách nhiệm nhằm tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu tác hại của trí tuệ nhân tạo, những kinh nghiệm thực tiễn của Cơ quan Khoa học và Công nghệ quốc gia Úc khuyến nghị đối với Việt Nam.

Các nhà khoa học của Trường Đại học Luật cũng phân tích sự chuyển dịch từ đổi mới sáng tạo truyền thống sang đổi mới sáng tạo có trách nhiệm trong mối quan hệ với các mục tiêu phát triển bền vững. Từ kết quả nghiên cứu, phân tích, các chuyên gia nêu rõ thực trạng, thách thức và định hướng phát triển hệ sinh thái AI của Việt Nam dưới lăng kính đổi mới sáng tạo có trách nhiệm.

Bên cạnh các phần tham luận, tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế, các nhà khoa học và các bên liên quan đã cùng đối thoại đa chiều để làm sáng rõ các vấn đề đặt ra về đổi mới sáng tạo có trách nhiệm.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật kỳ vọng từ các kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn Việt Nam và thảo luận tại hội thảo có thể đề xuất những định hướng, giải pháp và mô hình thực hành đổi mới sáng tạo có trách nhiệm phù hợp, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác nghiên cứu mới giữa các đối tác Việt Nam và Australia.