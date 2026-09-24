Việt Nam, Argentina hưởng 'quả ngọt' từ ngoại giao nông nghiệp

Ông Ricardo Marra, Chủ tịch Sàn Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, thông tin trên được nhấn mạnh tại buổi họp báo ngày 23/9 tại Buenos Aires, trong đó công bố Argentina đăng cai Hội nghị Nghiên cứu Đậu tương Thế giới lần thứ 12 (WSRC12), dự kiến sẽ diễn vào tháng 4/2027 tại thành phố Rosario. Đây là một trong những trung tâm nông nghiệp - công nghiệp và xuất khẩu nông sản quan trọng nhất Argentina, đặc biệt nổi bật về đậu tương, ngô, dầu thực vật và các sản phẩm từ ngành công nghiệp chế biến nông nghiệp.

Trình bày dữ liệu thương mại mới nhất tại hội nghị, ông Rodolfo Rossi, Chủ tịch Hiệp hội Đậu tương Argentina (ACSoja), cho biết khu vực Đông Nam Á đang nổi lên như một trung tâm tiêu thụ lớn của thế giới. Trong đó, Việt Nam giữ vị trí quốc gia nhập khẩu bột đậu tương số một của Argentina, vượt qua các thị trường khác trong khu vực như Malaysia và Indonesia.

Năm 2025, chuỗi giá trị đậu tương là nguồn thu xuất khẩu lớn nhất của ngành nông nghiệp nước này, đạt khoảng 21,44 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2024 và chiếm 24,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Argentina. Trong đó, bột và khô dầu đậu tương đạt 8,57 tỷ USD, dầu đậu tương 7,22 tỷ USD và đậu tương hạt 4,92 tỷ USD. Về thị trường, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất với 4,79 tỷ USD, tiếp đến Ấn Độ 3,72 tỷ USD và Việt Nam 1,6 tỷ USD.

Ông Rodolfo Rossi (phải), Chủ tịch Hiệp hội Đậu tương Argentina (ACSoja) và ông Ricardo Bergmann (trái), Phó Chủ tịch ACSoja.

Argentina cũng giữ vị trí số một thế giới về xuất khẩu dầu đậu tương, chiếm 48,3% thị phần toàn cầu năm 2024, đồng thời là nước xuất khẩu khô dầu đậu tương lớn thứ hai, sau Brazil, với 21,7% thị phần. Tuy nhiên, đối với đậu tương hạt, Argentina chỉ đứng thứ 5 thế giới, chiếm 2,3% lượng xuất khẩu toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN bên lề sự kiện, ông Ricardo Marra, Chủ tịch Sàn Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires, cho biết đã tháp tùng đại diện Tổng cục Nông nghiệp Argentina đến Việt Nam để khai trương Văn phòng tùy viên chuyên trách Công - Nông nghiệp tại Hà Nội vào tháng 7/2025. Ông khẳng định đây là một sự kiện quan trọng, bởi Việt Nam đã trở thành khách hàng lớn nhất đối với nhiều nông sản của Argentina, đặc biệt là bột đậu tương và ngô.

Ông Marra cũng bày tỏ sự ấn tượng khi thấy các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam theo dõi sát sao thị trường, cập nhật báo giá trực tiếp hàng ngày từ Sàn Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires. Theo ông Marra, việc mở Văn phòng tùy viên chuyên trách Công - Nông nghiệp tại Hà Nội, không chỉ thúc đẩy thương mại khô đậu tương mà còn tạo điều kiện xuất khẩu các sản phẩm khác của Argentina sang Việt Nam, trong đó có mặt hàng thịt.

Phân tích sâu hơn về sự thay đổi của dòng chảy thương mại toàn cầu, ông Ricardo Bergmann, Phó Chủ tịch ACSoja, cho biết trước đây bột đậu tương của Argentina chủ yếu hướng tới thị trường châu Âu. Tuy nhiên, các thỏa thuận thương mại mới và xu hướng toàn cầu đã chuyển dịch trọng tâm sang khu vực Đông Nam Á. Ông nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành khách hàng chủ lực, thu mua lượng lớn bột đậu tương để phục vụ ngành chăn nuôi và công nghiệp thực phẩm.

Sự kiện có sự góp mặt của lãnh đạo Sàn Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires, Hiệp hội Đậu tương Argentina và đại diện báo chí các nước có quan hệ nông nghiệp chủ chốt với Argentina.

Khi được hỏi về ý nghĩa của việc Việt Nam là một trong 6 quốc gia trên thế giới được Argentina chọn đặt văn phòng đại diện nông nghiệp, ông Bergmann đề cao sự phát triển và sức mua của nền kinh tế quốc gia Đông Nam Á. Ông lý giải rằng sức mạnh của Argentina dựa trên sản xuất nông nghiệp (đậu tương, ngô, lúa mì, thịt bò), do đó các cơ quan đại diện ở nước ngoài đóng vai trò là cầu nối trực tiếp để đưa hàng hóa đến đúng thị trường có nhu cầu. Việc đặt văn phòng tại Hà Nội thể hiện mục tiêu của Argentina nhằm duy trì vị thế nhà cung cấp bột đậu tương hàng đầu, đồng thời mở rộng cơ hội cho các nông sản khác tiến vào thị trường Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.