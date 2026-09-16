Việt Nam-Áo: Trao đổi kinh nghiệm quốc tế về giám sát thị trường tài chính

Buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và bà Mariana Kühnel, tân Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo , ngày 15/9, tại Vienna, Áo. (Ảnh: UBCKNN)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và bà Mariana Kühnel, tân Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo (FMA), đã có buổi làm việc về kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường tài chính và định hướng hợp tác giữa hai bên vào ngày 15/9, tại Vienna (Áo).

Hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi về thị trường tài sản mã hóa. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý thí điểm và dự kiến những tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên sẽ được cấp phép, đi vào hoạt động trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chiếm khoảng 99% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Hiện nay, chính sách hỗ trợ đang được hoàn thiện theo hướng nâng cao năng lực quản trị, tài chính, tuân thủ và chuyển đổi số, qua đó giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các điều kiện tiếp cận tín dụng và thị trường vốn.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết các cơ quan quản lý của Việt Nam đang xây dựng cơ chế giám sát đối với tổ chức cung cấp dịch vụ và giao dịch của nhà đầu tư trên cơ sở tham chiếu các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), trong đó chú trọng quản lý rủi ro, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và phòng, chống rửa tiền.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (thứ ba, từ trái sang) phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)

Bà bày tỏ mong muốn tham khảo kinh nghiệm của FMA và các cơ quan quản lý Liên minh châu Âu trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về lĩnh vực này.

Phản hồi các đề xuất của phía Việt Nam, bà Mariana Kühnel cho biết nhiều quy định về quản lý tài chính được quyết định ở cấp Liên minh châu Âu, trong khi FMA là cơ quan tham gia triển khai tại Áo. Đối với các vấn đề chuyên môn cụ thể, bà đề xuất hai bên tăng cường trao đổi trong khuôn khổ Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), tổ chức các cuộc họp kỹ thuật trực tuyến để chuyên gia hai bên chia sẻ thông tin và trao đổi sâu về những vấn đề cùng quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhất trí với phương thức hợp tác do FMA đề xuất và bày tỏ tin tưởng các kênh phối hợp sẽ góp phần cụ thể hóa hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyên môn giữa hai bên trong thời gian tới./.