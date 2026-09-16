Việt Nam - Áo trao đổi kinh nghiệm giám sát thị trường tài chính

Các đại biểu tham gia cuộc làm việc. Ảnh: M. Hương

Tại cuộc làm việc, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về quản lý thị trường tài sản mã hóa. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý thí điểm cho lĩnh vực này và dự kiến các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên sẽ được cấp phép, đi vào hoạt động trong năm 2026.

Thông tin thêm về công tác quản lý, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết cơ quan quản lý đang xây dựng cơ chế giám sát đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và hoạt động giao dịch của nhà đầu tư. Quá trình này được thực hiện trên cơ sở tham chiếu các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), tập trung vào quản lý rủi ro, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư và phòng, chống rửa tiền.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ Việt Nam mong muốn tham khảo kinh nghiệm của FMA và các cơ quan quản lý thuộc Liên minh châu Âu trong quá trình tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật đối với tài sản mã hóa.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (giữa) phát biểu. Ảnh: M. Hương

Một nội dung khác được phía Việt Nam trao đổi là chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, khu vực này chiếm khoảng 99% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Chính sách hỗ trợ đang được hoàn thiện theo hướng tăng cường năng lực quản trị, tài chính, tuân thủ và chuyển đổi số, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng và thị trường vốn của doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương bổ sung, Việt Nam đang nghiên cứu phương án sắp xếp lại các bảng giao dịch trên thị trường chứng khoán, trong đó có nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với đó, cơ quan quản lý chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng tính minh bạch và kỷ luật công bố thông tin, đồng thời tăng cường giám sát, ngăn ngừa các hành vi thao túng, làm giá.

Chia sẻ về cơ chế quản lý tại Áo, bà Mariana Kühnel cho biết nhiều quy định trong lĩnh vực tài chính được quyết định ở cấp Liên minh châu Âu, còn FMA là cơ quan tham gia triển khai các quy định này tại Áo.

Đối với những vấn đề chuyên môn cụ thể, lãnh đạo FMA đề xuất hai bên tăng cường trao đổi trong khuôn khổ Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đồng thời tổ chức các cuộc họp kỹ thuật trực tuyến để chuyên gia hai bên chia sẻ thông tin, trao đổi sâu về những nội dung cùng quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhất trí với phương thức hợp tác này, đồng thời đánh giá những trao đổi với FMA là thiết thực, góp phần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ quan quản lý tài chính hai nước trong thời gian tới.