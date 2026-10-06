Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh

Phát triển quan hệ hữu nghị, tốt đẹp

Sáng 6/10, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng chủ trì buổi làm việc với ông Philipp Agathonos, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam, cùng đoàn doanh nghiệp Áo.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng chủ trì buổi tiếp đoàn Cộng hòa Áo.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo trong thời gian qua.

Sự tham gia của các doanh nghiệp Áo tại buổi làm việc hôm nay là cơ hội để hai bên tăng cường kết nối trực tiếp, trao đổi cụ thể về nhu cầu, thế mạnh và khả năng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Thứ trưởng mong muốn, buổi làm việc hôm nay sẽ là dịp để Bộ Xây dựng và các đối tác Áo trao đổi cởi mở, thiết thực về những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác. Qua đó thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tác chuyên môn của hai nước.

Đồng thời, từng bước hình thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, phù hợp với thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm của Áo và nhu cầu phát triển của Việt Nam.

"Chúng tôi rất mong được lắng nghe Ngài Đại sứ và các doanh nghiệp Áo chia sẻ về tình hình, định hướng hợp tác của Áo với Việt Nam trong thời gian tới, cũng như những lĩnh vực, công nghệ và giải pháp mà các doanh nghiệp Áo quan tâm và có khả năng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng", Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nói.

Đại sứ Philipp Agathonos cho biết, hai bên đang có những dự án đang được thúc đẩy nhanh như: trùng tu cầu Long Biên và xây dựng trung tâm đào tạo. Cả hai dự án đều có sự tham gia đóng góp từ các doanh nghiệp Áo.

Ông Philipp Agathonos, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp.

Hiện nay, phía Áo đang đưa ra đề xuất triển khai hai dự án xây dựng tuyến đường sắt kết nối Đà Nẵng - Hội An và thành lập một Trung tâm nghiên cứu (phòng lab chung).

Đối với dự án đường sắt Đà Nẵng - Hội An, ông Philipp Agathonos cho biết, các chuyên gia phía Áo đang hoàn thiện đề xuất cụ thể; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự kiến sẽ hoàn thành trong một tháng tới. Dự án do phía Áo tài trợ và đồng tài trợ cùng thành phố Đà Nẵng.

Riêng về phòng lab, ông Philipp Agathonos khẳng định, đây sẽ là trung tâm nghiên cứu chung, đóng vai trò là nơi trao đổi thông tin, công nghệ và sản phẩm giữa Việt Nam và châu Âu.

Ông Philipp Agathonos bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác của Việt Nam và Áo, đặc biệt là những lĩnh vực về cơ sở hạ tầng, nhân dịp hai quốc gia chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Thúc đẩy hợp tác hạ tầng thông minh

Theo ông Herwig Neuper, Tham tán Thương mại Áo, buổi làm việc là cơ hội quý báu giúp hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác trực tiếp, trong việc xây dựng và phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng thông minh tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp đến từ Áo rất mong muốn được trao đổi, cung cấp thông tin, giải pháp dịch vụ về các hệ thống thông minh cũng như hạ tầng và dịch vụ đường sắt.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và đoàn công tác Cộng hòa Áo.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đánh giá, trong thời gian qua, hợp tác giữa Việt Nam và Áo trong lĩnh vực đường sắt đã đạt được một số kết quả cụ thể, đặc biệt thông qua việc sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi/khoản vay mềm của Chính phủ Áo để đầu tư trang thiết bị phục vụ quản lý, bảo trì và sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt.

Kể từ năm 1999 - 2017, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (nay là Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam) đã triển khai thực hiện bốn dự án mua sắm thiết bị sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Áo.

Qua thời gian đưa vào vận hành, các máy móc, thiết bị và vật tư chuyên dụng được cung cấp thông qua các dự án ODA của Cộng hòa Áo đều phù hợp với quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa cũng như các thông số hình học của kết cấu hạ tầng đường sắt tại Việt Nam.

Thiết bị đã góp phần cải thiện đáng kể mức độ ổn định của kết cấu hạ tầng đường sắt, bảo đảm an toàn chạy tàu.

Thứ trưởng cho biết, TP Hà Nội và TP.HCM quy hoạch gần 1.000km đường sắt đô thị. Do Chính phủ đặt mục tiêu triển khai ngay, nên hai thành phố đã và đang triển khai một phần các tuyến metro.

Thứ trưởng đánh giá cao hợp tác Áo với TP Đà Nẵng trong triển khai dự án đường sắt Đà Nẵng - Hội An. Đồng thời, ủng hộ cao đề xuất thành lập phòng lab chung từ phía Áo. Bộ Xây dựng sẵn sàng liên hệ, hợp tác triển khai các đề xuất cụ thể.

Về dự án lớn, đường sắt tốc độ cao 1.544km Hà Nội - TP.HCM, hiện đang lập báo cáo tiền khả thi, Bộ Xây dựng sẵn sàng mời các doanh nghiệp Áo tham gia vào hệ sinh thái phát triển dự án. Thứ trưởng đề nghị đại diện các doanh nghiệp hai bên chủ động liên lạc, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau chia sẻ kinh nghiệm, triển khai.

Trên cơ sở kết quả hợp tác trong thời gian qua và nhu cầu phát triển của Việt Nam, Bộ Xây dựng mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Áo theo hướng tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và huy động nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực có tiềm năng, đặc biệt là về đường sắt, đường sắt đô thị và đường bộ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm và hỗ trợ của Ngài Đại sứ, cùng với sự tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và các đối tác Áo sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu, mang lại những kết quả thiết thực, cụ thể trong thời gian tới", Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh.