Việt Nam-Áo thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường kết nối điểm đến

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: KM)

Hoạt động ngoại giao kinh tế này diễn ra nhân ngày Doanh nhân Việt Nam và thu hút gần 100 đại biểu tham dự từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp vận tải hàng không và lữ hành, các cơ sở đào tạo du lịch quản lý khách sạn. Tham dự diễn đàn, về phía Việt Nam có ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tham dự trực tuyến, cùng đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Airlines, Tập đoàn FLC. Về phía Áo có đại diện của Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch, Tổng cục Du lịch Áo, Phòng Kinh tế liên bang Áo, Hàng không Áo và các doanh nghiệp lữ hành.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Áo, ông Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh hợp tác du lịch giữa hai nước còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Áo chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Diễn đàn là dịp để hai bên củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác kinh tế và thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua du lịch, trong đó việc tăng cường kết nối hàng không có ý nghĩa quan trọng. Theo Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, dựa trên lợi thế về an ninh, an toàn, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, các bãi biển, hệ thống hang động và nền ẩm thực phong phú. Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược mới của Việt Nam trong Nghị quyết 26 ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, lấy văn hoá làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh, gắn phát triển du lịch với phát triển công nghiệp văn hoá, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nâng cao vị thế, uy tín và sức mạnh mềm quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn. (Ảnh: KM)

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Nguyễn Trùng Khánh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thị trường châu Âu, trong đó có thị trường Áo; ngành du lịch Việt Nam đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm phù hợp với thị hiếu của du khách Áo gồm: hành trình di sản và văn hóa có chiều sâu, du lịch xanh, sinh thái và khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng sinh thái và chăm sóc sức khỏe, ẩm thực tinh tế; cam kết đồng hành và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp lữ hành Áo, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tại Áo và khu vực Trung Âu, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không thúc đẩy mở rộng kết nối hàng không thuận tiện.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn giới thiệu những lợi thế của địa phương về lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Thanh Hóa có các sản phẩm kết hợp khám phá thiên nhiên, đi bộ đường dài, tìm hiểu di sản và trải nghiệm đời sống địa phương có nhiều triển vọng thu hút du khách Áo. Tây Ninh có thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, cộng đồng. Hai tỉnh đề xuất tăng cường hợp tác quảng bá, nghiên cứu nhu cầu thị trường và xây dựng các chương trình du lịch phù hợp.

Bà Ingrid Zimmermann, đại diện Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch Liên bang Áo phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: KM)

Về phía Áo, bà Ingrid Zimmermann, đại diện Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch, đánh giá Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Áo nhờ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và sự hiếu khách. Bà bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tổ chức du lịch hai nước tận dụng diễn đàn để tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể. Bà Tanja Gruber, đại diện Tổng cục Du lịch Áo, cho biết du lịch đóng góp khoảng 6,5% GDP của Áo. Năm 2025, Áo đón khoảng 48 triệu lượt khách, với tổng cộng 157 triệu đêm lưu trú; gần 75% số đêm lưu trú đến từ khách quốc tế, trong đó lượng khách từ Đông Nam Á đang tăng mạnh nhờ thế mạnh thiên nhiên, di sản văn hóa và âm nhạc. Du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương, nhất là tại các vùng nông thôn và miền núi. Áo hiện triển khai chiến lược du lịch hướng tới phát triển bền vững quanh năm, kết hợp nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo đảm lợi ích của cộng đồng địa phương và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, văn hóa. Trong bối cảnh thị trường châu Á ngày càng có vai trò quan trọng, Áo mong muốn tăng cường hợp tác và trao đổi khách du lịch với Việt Nam.

Diễn đàn Du lịch Việt Nam-Áo được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành và đối tác hàng không, góp phần quảng bá điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và thúc đẩy hợp tác du lịch song phương trong thời gian tới.