Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại châu Âu, ngày 22/10, tại Áo, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với ông Norbert Darabos, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Hòa bình Áo.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Norbert Darabos tại buổi làm việc.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của ông Norbert Darabos và lãnh đạo Trung tâm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Áo không ngừng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Các cơ quan thực thi pháp luật hai nước đã duy trì trao đổi, phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, di cư trái phép và bảo đảm an ninh mạng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân hai nước và cộng đồng người Việt Nam tại Áo.

Thông tin về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) của Việt Nam và lực lượng CAND, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, từ năm 2022, Bộ Công an triển khai đồng thời việc cử sĩ quan cảnh sát cá nhân và xây dựng Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 (VNFPU1).

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Norbert Darabos lắng nghe những ý kiến thảo luận tại buổi làm việc.

Các sĩ quan cảnh sát Việt Nam hiện có mặt tại các phái bộ ở Nam Sudan, khu vực Abyei, Cộng hòa Trung Phi và Trụ sở LHQ tại New York. VNFPU1 đã đạt Cấp độ 3 trên Hệ thống sẵn sàng năng lực gìn giữ hòa bình của LHQ (PCRS), đang hướng tới mức sẵn sàng triển khai nhanh, đồng thời sẵn sàng triển khai tới phái bộ khi LHQ có yêu cầu.

Tinh thần vì hòa bình và nhân đạo của Việt Nam còn được thể hiện qua các hoạt động cứu hộ, cứu nạn quốc tế. Lực lượng CAND và QĐND Việt Nam đã kịp thời có mặt tại hiện trường thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, Myanmar năm 2025 và Venezuela năm 2026, cùng các lực lượng quốc tế tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Song song với triển khai lực lượng, Việt Nam chú trọng xây dựng cơ sở huấn luyện chuyên biệt, phát triển đội ngũ giảng viên nguồn; phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức đào tạo tiền triển khai và đào tạo chuyên đề. Mục tiêu là chuyển từ “tham gia” sang “đóng góp có chất lượng”, trên nền tảng năng lực đào tạo tự chủ, bền vững trong nước.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao vai trò của Trung tâm Hòa bình Áo trong nghiên cứu, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia hoạt động hòa bình quốc tế.

Hai bên thống nhất thiết lập cơ chế đầu mối và trao đổi ngay sau buổi làm việc. Phía Việt Nam giao Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ làm đầu mối, phối hợp qua Đại sứ quán hai nước, duy trì trao đổi trực tuyến định kỳ sáu tháng một lần để theo dõi tiến độ hợp tác.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Norbert Darabos cùng các đại biểu.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường đào tạo giảng viên nguồn, cử cán bộ Việt Nam tham dự các khóa học của Trung tâm và tổ chức tập huấn chuyên đề tại Việt Nam. Trung tâm Hòa bình Áo làm cầu nối với mạng lưới đào tạo gìn giữ hòa bình tại Áo và châu Âu.

Nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng khuôn khổ hợp tác chính thức, hai bên thống nhất nghiên cứu khả năng tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các chương trình của Chính phủ Áo dành cho đào tạo gìn giữ hòa bình, bảo đảm hợp tác ổn định, lâu dài.