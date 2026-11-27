Ngày 27/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Anh, Tổng Lãnh sự quán Anh và Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) tổ chức Diễn đàn Thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh Anh - Việt Nam 2026, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, đơn vị vận hành thị trường và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Diễn đàn tập trung trao đổi về định hướng phát triển thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Hoàn thiện thể chế, tạo nền móng cho thị trường phát triển

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Việt Nam đã có những bước khởi đầu từ khá sớm khi Luật Thương mại năm 2005 dành một chương quy định về hoạt động của sở giao dịch hàng hóa. Tuy nhiên, do lĩnh vực này còn mới và khuôn khổ pháp lý chưa đồng bộ, hoạt động của các sở giao dịch chưa thực sự phát triển theo mô hình tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LV

Thời gian gần đây, Bộ Công thương đã tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định về hoạt động của sở giao dịch hàng hóa trong và ngoài Trung tâm Tài chính quốc tế, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đáng chú ý, ngày 11/11/2026, Quốc hội lần đầu tiên xem xét dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Dự thảo mới nhất gồm 8 chương, 57 điều, được xây dựng trên cơ sở tham khảo các quy chuẩn phổ biến của các sở giao dịch hàng hóa và thị trường phái sinh quốc tế. Theo kế hoạch, dự thảo dự kiến được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 4/2027.

“Đối với một thị trường mới như Việt Nam, khuôn khổ pháp lý là rất quan trọng”, ông Linh nhấn mạnh, đồng thời cho biết Bộ Công Thương đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để xây dựng hệ sinh thái thị trường an toàn, minh bạch và phù hợp thông lệ quốc tế.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, mục tiêu đến năm 2030 là đưa tối thiểu 10 mặt hàng sản xuất trong nước vào giao dịch, đồng thời hình thành giá tham chiếu trong nước cho 3-5 mặt hàng. Việt Nam dự kiến lựa chọn cà phê làm sản phẩm khởi đầu, sau đó mở rộng sang các mặt hàng nông sản, năng lượng và những sản phẩm có nhu cầu giao dịch lớn.

Ông Linh cho rằng, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta hàng đầu thế giới nhưng giá cà phê vẫn phụ thuộc nhiều vào các sở giao dịch quốc tế. Tương tự, hồ tiêu Việt Nam có vị thế xuất khẩu lớn nhưng giá tham chiếu cũng chủ yếu được hình thành ở thị trường nước ngoài.

“Không có lý do gì một đất nước sản xuất, xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới như Việt Nam lại không tham gia được vào quá trình hình thành giá cà phê toàn cầu”, ông Linh nêu quan điểm.

Theo ông Linh, thị trường hàng hóa phái sinh không chỉ giúp doanh nghiệp, người sản xuất phòng ngừa rủi ro biến động giá mà còn thúc đẩy chuẩn hóa hàng hóa, phát triển hệ thống kho bãi, logistics, vận chuyển, giao nhận và các dịch vụ tài chính. Sau khi hình thành thị trường trong nước, Việt Nam sẽ từng bước kết nối với các sở giao dịch hàng hóa quốc tế.

Hợp tác Anh - Việt Nam tạo lực đẩy cho thị trường phái sinh

Đánh giá về tiềm năng phát triển thị trường, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Thương mại Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng hóa hàng đầu thế giới, với các mặt hàng chủ lực như cà phê, gạo, cao su, hồ tiêu và hạt điều. Tuy nhiên, nhiều mức giá tham chiếu có ảnh hưởng đến nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam lại được hình thành tại các thị trường bên ngoài.

Tổng Lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh Alexandra Smith chia sẻ về những hỗ trợ của Anh về phát triển thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam. Ảnh: LV

Chính từ thực tế này, Chính phủ Anh thông qua Chương trình Growth Gateway, do BCG triển khai, đã hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh trong nước. Theo bà Alexandra Smith, thị trường này sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu chủ động bảo đảm nguồn thu trong tương lai, nhà sản xuất quản lý chi phí đầu vào, đồng thời tạo động lực phát triển các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thanh toán, công nghệ và logistics.

Trước đó, ngày 25/11, Bộ trưởng Thương mại Anh Lord Anas Sarwar đã bàn giao Sổ tay hướng dẫn phát triển Sở Giao dịch hàng hóa phái sinh cho Bộ Công Thương Việt Nam. Tài liệu cung cấp kinh nghiệm quốc tế và hướng dẫn thực tiễn, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng chính sách và phát triển thị trường.

Thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm công cụ giúp doanh nghiệp và người sản xuất phòng ngừa rủi ro biến động giá, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường. Việc phát triển thị trường này cũng góp phần tăng cường vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng hóa khu vực và toàn cầu, đặc biệt đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, gạo, cao su, hồ tiêu và hạt điều.

Trong khuôn khổ sự kiện, hai biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết để hỗ trợ phát triển thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam. Ảnh: LV

Bà Alexandra Smith khẳng định, trong quá trình Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và thể chế cho hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh, Vương quốc Anh sẵn sàng đồng hành thông qua chia sẻ kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng một thị trường minh bạch, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

“Chính phủ Anh và các doanh nghiệp Anh sẵn sàng tiếp tục mở rộng hợp tác, kết nối đối tác, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, trung tâm tài chính quốc tế, thương mại, công nghệ, y tế, nông nghiệp, khí hậu và tăng trưởng bền vững. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phía trước”- bà Alexandra Smith nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, hai biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và CWT Commodity Logistics (Anh) hợp tác phát triển hệ thống kho hàng đạt chuẩn và cơ chế giao nhận hàng hóa vật chất. Trong khi đó, Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu (Việt Nam) và Traydstream (Anh) thống nhất nghiên cứu ứng dụng AI trong xác thực chứng từ thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận các nguồn tài trợ thương mại.