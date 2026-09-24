Việt Nam - Anh bồi đắp những nhịp cầu hữu nghị

Đại sứ Đỗ Minh Hùng phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Hữu Tiến/PV TTXVN tại Anh

Theo phóng viên TTXVN tại London, phát biểu tại buổi lễ, ông Mark Gooding bày tỏ ấn tượng trước những kết quả cụ thể mà quan hệ Việt Nam - Anh mang lại trên nhiều lĩnh vực. Thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh; Vương quốc Anh đang tích cực hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; trong khi quan hệ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng trị giá hơn 15 tỷ USD đang đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.

Đặc biệt, ông Mark Gooding nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong việc củng cố quan hệ hai nước. Ông cho biết hiện có khoảng 12.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Anh, trong khi lượng du khách Anh đến Việt Nam tăng 20% trong giai đoạn 2024 - 2025.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, với sự tham gia của hơn 200 khách mời, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Anh đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Cuối tháng 10/2025, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Anh, hai nước đã ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, dấu mốc lịch sử sau hơn 5 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược.

Ông Đỗ Minh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Hữu Tiến/PV TTXVN tại Anh

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ông Đỗ Minh Hùng, nhấn mạnh: “Quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Anh phát triển rất tốt đẹp trong những năm qua, mở ra nhiều cơ hội để đẩy mạnh và làm sâu sắc hợp tác trong thời gian tới. Chúng ta đặc biệt coi trọng thúc đẩy ngoại giao nghị viện, ngoại giao nhân dân và giao lưu nhân dân giữa hai nước”.

Theo Đại sứ Đỗ Minh Hùng, con người là gốc rễ bền vững nhất của quan hệ hai nước. Ông đề cập đến mạng lưới sinh viên, trí thức người Việt đang học tập và làm việc tại Anh, những “đại sứ nhân dân” góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động và giàu bản sắc; cùng với đó là cộng đồng người Việt đang ngày càng lớn mạnh, gắn bó với quê hương.

Hợp tác nghị viện cũng là một lĩnh vực được hai bên chú trọng. Đại sứ Đỗ Minh Hùng cho biết: “Về hợp tác liên nghị viện, chúng ta đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại Nghị viện Anh, qua đó thúc đẩy hiểu biết chung, trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và phối hợp về mặt chính sách”.

Ở góc độ kinh tế, khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Bà Radiana Vlahova, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại London Southside, bày tỏ kỳ vọng quan hệ Việt Nam - Anh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong 5 năm tới. Bà cho rằng hai bên cần tăng cường gặp gỡ, trao đổi thường xuyên, đồng thời đánh giá cao hoạt động giao lưu văn hóa và cách tổ chức chu đáo của phía Việt Nam.

Tại buổi lễ, những tà áo dài của bà con kiều bào gợi lên bao niềm thương nhớ. Với những người con xa xứ, mỗi dịp Quốc khánh nơi đất khách là một lần được sống trọn trong tình yêu Tổ quốc. Chị Huỳnh Anh Võ, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Việt Nam của Contract Finder Pro, đã sống tại Anh 18 năm, chia sẻ: “Dù sống xa quê hương, mỗi lần được hòa vào không khí trang trọng như thế này, tôi lại cảm nhận rất rõ tinh thần dân tộc và nhịp đập của quê nhà. Cộng đồng người Việt tại Anh, và cá nhân tôi, lúc nào cũng hướng về Tổ quốc, luôn đóng góp hết sức mình để kết nối các hoạt động văn hóa và thương mại giữa hai nước”.

Niềm tin son sắt của những người con xa xứ như chị cũng là điều mà Đảng và Nhà nước luôn trân trọng, gìn giữ. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng thời chuyển mạnh tư duy từ chăm lo sang đồng hành, kiến tạo, để mỗi kiều bào thực sự là một nhịp cầu, một chủ thể cùng dựng xây đất nước.

Nghệ sĩ dương cầm Bích Trà trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Hữu Tiến/PV TTXVN tại Anh

Khép lại phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật đã đưa cả khán phòng đi qua bao cung bậc cảm xúc, dưới ngón đàn của nghệ sĩ dương cầm Bích Trà (Tra Nguyen) và người bạn đồng diễn Ba Lan Tomasz Lis. Bay từ Hong Kong đến London để góp mặt trong đêm nhạc quê hương, chị Bích Trà gửi gắm niềm mong mỏi sâu lắng: "Tôi rất mong qua âm nhạc, chúng ta tìm được nhịp cầu ngắn nhất để đi thẳng tới lòng người".

Bên cạnh những tác phẩm của Mozart, Mendelssohn, Chopin, Elgar và các vũ khúc Slavơ rộn ràng của Dvořák, khán phòng lắng lại khi vang lên làn điệu dân ca "Trống Cơm" cùng sáng tác "Ký ức một dòng sông" của chính nghệ sĩ Bích Trà - một khoảng lặng dành cho hồn Việt giữa lòng London.

Với nghệ sĩ Tomasz Lis, đêm nhạc còn là dịp tôn vinh tình hữu nghị giữa các dân tộc: "Thật vinh dự khi tôi được góp mặt trong đêm nhạc tuyệt đẹp tôn vinh quan hệ Anh - Việt này… Đây là một minh chứng tuyệt vời cho sự hợp tác giữa các quốc gia thông qua âm nhạc, văn hóa và nghệ thuật".

Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại London khép lại với một thông điệp nhất quán: quan hệ Việt Nam - Anh đang bước vào giai đoạn phát triển thực chất và toàn diện. Trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang ngày càng đi vào chiều sâu, và trong khí thế của một dân tộc đang tự tin vươn mình ra biển lớn, những nhịp cầu ấy hứa hẹn sẽ còn được nối dài, bền chặt hơn nữa trong thời gian tới.