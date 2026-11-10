Việt Nam-Angola cùng viết tiếp hành trình đoàn kết và sẻ chia

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Quốc khánh Angola. (Ảnh: Yến Vi)

Tham dự Tọa đàm có Đại sứ Angola tại Việt Nam Fernando Miguel; Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Đồng Huy Cương; các vị nguyên Đại sứ Việt Nam tại Angola, thành viên CLB Những người bạn Angola-Việt Nam, các cựu chuyên gia Việt Nam cùng đông đảo đại biểu và đại diện cộng đồng người Angola tại Việt Nam.

Diễn ra trong không khí hữu nghị, thân tình, tọa đàm là dịp nhìn lại chặng đường đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc, đồng thời tri ân những đóng góp của các chuyên gia Việt Nam trong công cuộc tái thiết và phát triển Angola sau độc lập.

Đại sứ Angola tại Việt Nam Fernando Miguel phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Yến Vi)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Angola tại Việt Nam Fernando Miguel nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày 11/11/1975, dấu mốc Angola tuyên bố độc lập sau cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trường kỳ.

Đại sứ khẳng định, tình hữu nghị Việt Nam-Angola được xây dựng trên nền tảng đoàn kết và chia sẻ những giá trị lịch sử chung. Đặc biệt, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Angola, thể hiện sự ủng hộ kiên định đối với cuộc đấu tranh của nhân dân nước bạn.

Nhân dịp này, Đại sứ Fernando Miguel bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ chuyên gia Việt Nam, trong đó có các bác sĩ, giáo viên, kỹ sư và chuyên gia nông nghiệp, những người đã không quản ngại khó khăn để đóng góp vào công cuộc tái thiết và phát triển Angola sau độc lập.

Theo nhà ngoại giao người Angola, năng lực chuyên môn, tinh thần nhân văn và sự tận tâm của các chuyên gia Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Angola, trở thành những nhịp cầu gắn kết tình cảm giữa hai dân tộc.

Đánh giá cao “hành trình vượt khó vươn lên đầy ấn tượng” cùng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Đại sứ coi đây là hình mẫu tham khảo quý báu đối với Angola.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Đồng Huy Cương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Yến Vi)

Về phía Việt Nam, Phó Chủ tịch VUFO Đồng Huy Cương khẳng định, sự đồng điệu về lý tưởng, tinh thần đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ chân thành đã tạo nền móng vững chắc cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Angola.

Ông Đồng Huy Cương nhắc lại những đóng góp của hàng nghìn chuyên gia Việt Nam từng công tác tại Angola, cũng như vai trò của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và kinh doanh tại nước bạn.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, Phó Chủ tịch VUFO đề xuất ba điểm tựa hợp tác.

Thứ nhất, phát huy vai trò kiến tạo của đối ngoại nhân dân, tận dụng tính linh hoạt, gần gũi của kênh hợp tác này để thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần hợp tác Nam - Nam.

Thứ hai, củng cố vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Angola và những người từng học tập, làm việc tại nước bạn. Với lợi thế về ngôn ngữ, văn hóa, kinh nghiệm thực tiễn và mạng lưới quan hệ, đây là lực lượng cầu nối quan trọng giữa các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hai nước.

Thứ ba, Phó Chủ tịch Đồng Huy Cương nhấn mạnh yêu cầu truyền cảm hứng và trao quyền cho thế hệ trẻ tiếp nối di sản hữu nghị Việt Nam-Angola bằng tri thức, sự sáng tạo và tinh thần tiên phong trong kỷ nguyên số.

Khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới, ông cho biết, VUFO sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Angola và các đối tác liên quan để thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối các tổ chức hữu nghị, trao đổi đoàn và triển khai những sáng kiến hợp tác thiết thực.

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: Yến Vi)

Trong khuôn khổ Tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về ba nội dung chính: Những đóng góp của các chuyên gia Việt Nam trong công cuộc tái thiết và phát triển Angola; Những thách thức và đề xuất giải pháp tăng cường hợp tác song phương; Tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa hai nước và chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng, y tế và công nghệ thông tin.

Thông qua các nội dung trao đổi, Tọa đàm hướng tới phát huy di sản đoàn kết và hợp tác truyền thống, đồng thời tạo thêm động lực cho ngoại giao kinh tế, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội đầu tư giữa Việt Nam và Angola.