100 ngày xóa điểm nghẽn chuyển đổi số

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: CK.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ: Công nghệ tương lai không chỉ là những công nghệ mới nhất như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, hạ tầng số hay sản xuất thông minh, mà còn là câu hỏi chúng ta cùng trả lời: làm thế nào để công nghệ trở thành động lực phát triển cho con người và doanh nghiệp, và làm thế nào để các quốc gia cùng nhau xây dựng năng lực, thay vì đứng ngoài, hoặc cạnh tranh. Tương lai ấy không thể do một nước tự viết nên, nó được kiến tạo bằng hợp tác.

Cùng với không gian phát triển mới, Thành phố đang triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu để chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường, với quy mô thị trường lớn, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ năng động, Thành phố là điểm đến thuận lợi để các đối tác Ấn Độ nghiên cứu, đầu tư, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ, cùng phát triển với đối tác Việt Nam.

Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: CK.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường cũng nêu ra 3 định hướng hợp tác trọng tâm giữa hai nước, cụ thể: Thứ nhất là phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp; Thứ hai, lấy nhu cầu phát triển thực tiễn làm điểm xuất phát cho hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Thứ ba, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ.

Thông qua đó, hợp tác công nghệ Việt Nam - Ấn Độ không chỉ trao đổi tri thức, mà còn đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sự hình thành các ngành công nghiệp mới.

Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường và Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa hội ngộ bên lề diễn đàn.

Trao đổi về quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa cho biết: Hai nước đã thống nhất các hướng hợp tác trong công nghệ sinh học, khoa học biển, vật liệu tiên tiến, AI, công nghệ thông tin và điện toán lượng tử.

Đại sứ cũng đề xuất tăng cường kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa TPHCM và Mumbai, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, mở rộng trao đổi sinh viên, nhà khoa học và triển khai những chương trình nghiên cứu chung.

Ngoài ra, Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa các thỏa thuận hợp tác công nghệ số vào thực tiễn bằng những hoạt động cụ thể, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò kết nối của Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM.

Theo Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa: Hai nước đã thống nhất các hướng hợp tác trong công nghệ sinh học, khoa học biển, vật liệu tiên tiến, AI, công nghệ thông tin và điện toán lượng tử. Ảnh: CK.

Thông qua diễn đàn, hai bên hướng đến hình thành quan hệ đối tác công nghệ có khả năng triển khai thực tế, đưa thế mạnh nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Việt Nam - Ấn Độ trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, doanh nghiệp và thị trường.

Chia sẻ đến Diễn đàn, ông S. Krishnan, Thứ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ cho biết: Ưu tiên hàng đầu hiện nay là chuyển hóa thỏa thuận của lãnh đạo hai nước, Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số được ký kết giữa Bộ Công nghệ Thông tin và Điện tử Ấn Độ với Bộ KH - CN Việt Nam thành các dự án cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, doanh nghiệp. Một hệ sinh thái số tin cậy có thể tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, mở rộng tài chính toàn diện, tạo nền tảng cho các dịch vụ mới phát triển và cũng là lĩnh vực tiềm năng trong hợp tác giữa hai nước.