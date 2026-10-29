Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh và bà K. Nandini Singla, Giám đốc điều hành Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh ngày 27/10 đã có cuộc gặp và trao đổi với bà K. Nandini Singla, Giám đốc điều hành Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ (ICCR), nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật do Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ tổ chức, hợp tác giáo dục-đào tạo, học bổng dành cho sinh viên Việt Nam. Hai bên đồng thời thảo luận định hướng phối hợp triển khai Chương trình Hợp tác văn hóa Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (1972–2027).

Bà K. Nandini Singla đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ và các đối tác Việt Nam, ghi nhận sự tham gia tích cực của các đoàn nghệ thuật Việt Nam tại những sự kiện do Hội đồng tổ chức; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với Đại sứ quán trong các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và kết nối nhân dân.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ mong muốn, Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ tiếp tục quan tâm tăng số lượng suất học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, mở rộng cơ hội trao đổi học thuật, đào tạo và nghiên cứu; đồng thời phối hợp, hỗ trợ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, giao lưu văn hóa tại hai nước trong thời gian tới.