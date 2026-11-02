Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác về an ninh

Chào mừng ngài Cố vấn và Đoàn đại biểu Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, việc hai nước tổ chức thành công Kỳ họp thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ vào tháng 9-2026 tại Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã góp phần thực hiện các thỏa thuận cấp cao, chuyển hóa các cam kết thành hoạt động hợp tác cụ thể trên thực tiễn, đồng thời nhấn mạnh trong tổng thể đó, hợp tác an ninh và thực thi pháp luật là trụ cột quan trọng, góp phần đảm bảo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Theo đó, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ lập trường của nhau tại các diễn đàn khu vực và thế giới; phối hợp tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng như Đối thoại chính sách mạng (tháng 1-2026), Tham vấn an ninh mạng lần thứ nhất (tháng 9-2026) và gần đây nhất là Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ tư (ngày 16-10-2026).

Tại các hội nghị, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ứng dụng những công nghệ mới nổi vào công tác an ninh, đưa ra sáng kiến tổ chức diễn đàn doanh nghiệp trong năm 2027 và nghiên cứu thành lập Nhóm công tác chung về chống khủng bố giữa hai nước.

Quang cảnh hội đàm.

Bày tỏ vui mừng đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đánh giá cao các kết quả hợp tác thiết thực giữa hai cơ quan thời gian qua.

Ngài Ajit Doval bày tỏ tin tưởng cuộc hội đàm là cơ hội quý báu để hai bên thảo luận các biện pháp tiếp tục duy trì đà hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả của Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ tư vừa qua với nhiều chủ đề hợp tác toàn diện trên lĩnh vực an ninh, trật tự của hai nước; trong đó đề nghị Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ phối hợp triển khai hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và xử lý các sự cố về an ninh mạng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Cố vấn An ninh Quốc gia nước Cộng hòa Ấn Độ Ajit Doval.

Bộ Công an Việt Nam đề nghị Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác với Bộ Công an Việt Nam; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hỗ trợ đào tạo, tập huấn sĩ quan cảnh sát Gìn giữ hòa bình, tài trợ cán bộ tham gia các khóa đào tạo giảng viên nguồn về Gìn giữ hòa bình tại Ấn Độ...