Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh mới

Ngày 16/10, tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 4 đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ông Pavan Kapoor, Phó Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ.

Hai bên trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề an ninh quan trọng, có tính thời sự.

Phát biểu tại Đối thoại, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường vào tháng 5/2026.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận những kết quả hợp tác đạt được trong khuôn khổ cơ chế Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng, nổi bật là việc hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Ấn Độ tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) vào tháng 9/2026.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Pavan Kapoor.

Về phía Ấn Độ, Phó Cố vấn An ninh quốc gia Pavan Kapoor bày tỏ nhất trí với những nội dung Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao đổi; đồng thời nhấn mạnh truyền thống gắn bó lâu đời và sự tin cậy chính trị sâu sắc giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Ông Pavan Kapoor đánh giá, năm 2026 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, với nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao nổi bật, trong đó có chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam vào tháng 5 và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào tháng 9/2026.

Theo Phó Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ, những hoạt động đối ngoại cấp cao này tạo nền tảng thuận lợi để hai nước tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng quà lưu niệm ông Pavan Kapoor.

Trong khuôn khổ Đối thoại, dưới sự đồng điều hành của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Pavan Kapoor, hai bên đã trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề an ninh quan trọng, có tính thời sự, trong đó tập trung vào an ninh mạng, phòng, chống khủng bố, đấu tranh phòng, chống lừa đảo trực tuyến, an ninh kinh tế, công nghệ mới nổi và ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh.

Hai bên thống nhất đánh giá đây là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo đảm an ninh của mỗi nước, cần tiếp tục được quan tâm, trao đổi và thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Kết thúc đối thoại, Việt Nam và Ấn Độ thống nhất 6 định hướng hợp tác trọng tâm, trong đó tiếp tục xác định hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển trên các lĩnh vực; đồng thời triển khai hiệu quả, thực chất những nội dung và định hướng lớn đã được hai bên thống nhất tại đối thoại.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Pavan Kapoor cùng các đại biểu.

Hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn cấp cao và các sự kiện quốc tế của mỗi nước; tiếp tục triển khai các văn kiện hợp tác đã ký kết trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Cùng với đó, Việt Nam và Ấn Độ sẽ đẩy mạnh trao đổi đoàn ở cấp chuyên viên, chuyên gia; tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, nhất là trong những lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh.

Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, qua đó mở rộng các hình thức hợp tác phù hợp với nhu cầu và tiềm năng của mỗi nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trân trọng mời ông Pavan Kapoor cùng các đồng nghiệp Ấn Độ tham dự Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 5, dự kiến được tổ chức tại Việt Nam.