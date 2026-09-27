Việt Nam - Algeria thúc đẩy hợp tác bảo tàng, giáo dục lịch sử

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam thăm Bảo tàng Quốc gia về Cựu chiến binh Algeria.

Cùng đi có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long.

Phía Algeria có ông Abdelmalek Tachrift, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và người có công Algeria; Trung tướng Mabrouk Saba, Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân quốc gia Algeria.

Chào mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đến thăm Algeria, Bộ trưởng Abdelmalek Tachrift bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Algeria trong lĩnh vực quân sự và các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi sổ lưu niệm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng, xúc động khi lần đầu đến thăm hai bảo tàng; mong muốn thông qua các hiện vật, tư liệu và hoạt động của hai bảo tàng được tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, đất nước, cách mạng, đặc biệt là ý chí kiên cường của nhân dân Algeria.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của phía Algeria, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức chương trình làm việc dành cho đoàn. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, các cuộc hội đàm, làm việc trong chuyến thăm đã giúp hai bên trao đổi nhiều nội dung hợp tác, đồng thời hiểu rõ hơn về truyền thống, tinh thần đoàn kết hữu nghị và những thành quả trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước Algeria. Những trang sử ấy được lưu giữ, giới thiệu tại bảo tàng đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với đoàn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Abdelmalek Tachrift trao đổi biểu tượng, tặng phẩm.

Nhắc lại chặng đường hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, các thế hệ người Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị với nhân dân Algeria. Tuy xa cách về địa lý, hai dân tộc luôn gần gũi, gắn bó, từng cùng đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc.

Đánh giá cao vai trò của Bảo tàng Quốc gia về Cựu chiến binh và Bảo tàng Quân đội Algeria, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng đây là những địa chỉ quan trọng để giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị, giúp công chúng hiểu thêm về sự gắn bó của bạn bè quốc tế với Algeria.

Các đại biểu xem chiếu phim "Việt Nam - Algeria: Xa mà gần".

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết, Việt Nam đã hoàn thành Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nơi giới thiệu lịch sử đấu tranh, những chiến thắng của quân và dân Việt Nam, đồng thời tri ân sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Algeria. Thời gian tới, bảo tàng sẽ có không gian hữu nghị giới thiệu sự giúp đỡ của quốc tế đối với cách mạng Việt Nam.

Trung tướng Mabrouk Saba phát biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn phía Algeria quan tâm, phối hợp trao tặng, trao đổi hiện vật, kỷ vật, sách, tài liệu, phim ảnh để phục vụ trưng bày, giáo dục truyền thống; qua đó giúp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, hiểu, gìn giữ và tiếp tục phát huy những giá trị lịch sử của hai dân tộc, hai quân đội.

Bảo tàng Quốc gia về Cựu chiến binh Algeria nằm trong quần thể Maqam Echahid (Đài tưởng niệm Liệt sĩ) - Riadh El Feth. Bảo tàng được thành lập theo Sắc lệnh số 72-66 ngày 2-12-1972, với tên gọi ban đầu là Musée du Djihad, trụ sở đầu tiên đặt tại El Biar. Sau đó bảo tàng được chuyển về địa điểm hiện nay, chính thức khánh thành ngày 5-7-1982, nhân dịp Quốc khánh Algeria.

Năm 1993, bảo tàng được đặt dưới sự quản lý của Bộ Cựu chiến binh và người có công, đồng thời đổi tên thành Musée National du Moudjahid. Phụ trách điều hành bảo tàng là Giáo sư, Tiến sĩ Hassan Maghdouri.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam thăm Bảo tàng Quân đội.

Bảo tàng chuyên bảo tồn, nghiên cứu, giới thiệu di sản lịch sử về phong trào kháng chiến chống thực dân, phong trào dân tộc và Chiến tranh Giải phóng Algeria (1954-1962). Cùng với việc thu thập, bảo quản, phục chế hiện vật, bảo tàng sưu tầm lời kể nhân chứng, ảnh và tài liệu lưu trữ; tổ chức trưng bày, hội thảo khoa học; phát triển thư viện, trung tâm tư liệu, biên soạn các ấn phẩm và sản phẩm nghe nhìn phục vụ nghiên cứu, giáo dục lịch sử.

Tiếp đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đến thăm Bảo tàng Quân đội, nằm cạnh Bảo tàng Quốc gia về Cựu chiến binh. Tại đây, đoàn cùng các đại biểu Algeria xem bộ phim “Việt Nam - Algeria: Xa mà gần” do phía Việt Nam chuẩn bị, trước khi tham quan bảo tàng.

Phát biểu trước buổi chiếu phim, Trung tướng Mabrouk Saba thay mặt Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Algeria, nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn; trân trọng cảm ơn phía Việt Nam đã gửi bộ phim về quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi sổ lưu niệm, trao đổi biểu tượng, tặng phẩm cho đại diện Bảo tàng Quân đội.

Trung tướng Mabrouk Saba khẳng định, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Algeria là biểu tượng của sự đoàn kết giữa các dân tộc. Chặng đường hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã chứng minh sự gắn bó giữa hai nước. Trung tướng Mabrouk Saba bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố hợp tác về chính trị, tư tưởng giữa hai quân đội, trong đó có hợp tác bảo tàng, trưng bày hiện vật phản ánh lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc.

Trung tướng Mabrouk Saba nhấn mạnh, dù thời gian trôi qua và khoảng cách địa lý xa xôi, những hình ảnh, tiếng nói và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước vẫn được gìn giữ. Bộ phim “Việt Nam - Algeria: Xa mà gần” góp phần tái hiện lịch sử quan hệ, truyền thống đoàn kết, hữu nghị ấy.

Các đại biểu hai bên.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo đất nước, Quân đội và Bộ Cựu chiến binh và người có công Algeria đối với công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, thể hiện qua các công trình tượng đài, bảo tàng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng việc bố trí hai bảo tàng liền kề tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và bạn bè quốc tế tham quan, nghiên cứu về lịch sử, truyền thống của đất nước và Quân đội Algeria.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt, tặng quà kiều bào đang sinh sống tại Algeria.

Cũng tại Bảo tàng Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt, tặng quà kiều bào đang sinh sống tại Algeria.