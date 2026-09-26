Việt Nam-Alaska (Hoa Kỳ): Hướng hợp tác mới từ cửa ngõ Bắc Thái Bình Dương

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn gặp làm việc với Thống đốc bang Alaska ông Mike Dunleavy, Tp. Anchorage, ngày 21/9. (Ảnh: Chu Văn)

Alaska và Việt Nam: Từ tiềm năng đến những hướng hợp tác cụ thể

Từ thành phố Anchorage đến Matanuska-Susitna Valley, chuyến đi mở ra một không gian hợp tác nhiều tiềm năng, nơi thế mạnh của Alaska về năng lượng, tài nguyên, thủy sản, giáo dục và du lịch có thể gặp nhu cầu phát triển, năng lực sản xuất và thị trường ngày càng mở rộng của Việt Nam.

Chương trình làm việc chính thức của đoàn Tổng Lãnh sự quán bắt đầu sáng 21/9 với cuộc gặp Thống đốc bang Alaska ông Mike Dunleavy tại Anchorage. Hai bên trao đổi về những lĩnh vực có khả năng tạo thêm nội dung mới cho quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Alaska, trước hết là năng lượng, thủy sản, gỗ và khoáng sản chiến lược. Điểm chung nổi lên trong các cuộc trao đổi là tính bổ trợ: Alaska có nguồn tài nguyên phong phú, trong khi Việt Nam có nhu cầu lớn về năng lượng, nguyên liệu và một nền công nghiệp chế biến đang phát triển nhanh.

Năng lượng là lĩnh vực được quan tâm hàng đầu. Alaska đang thúc đẩy dự án LNG Alaska với đầu tư hạ tầng trị giá 44 tỷ USD nhằm đưa nguồn khí hóa lỏng tự nhiên từ vùng North Slope của Alaska xuống miền nam của bang, phục vụ nhu cầu nội địa và hướng tới xuất khẩu đến các thị trường toàn cầu. Đối với Việt Nam, nơi nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng cùng quá trình công nghiệp hóa, Alaska có thể được nghiên cứu như một nguồn cung LNG dài hạn trong chiến lược đa dạng hóa nguồn nhập khẩu.

Thống đốc Mike Dunleavy nhấn mạnh Alaska sở hữu nguồn tài nguyên lớn và mong muốn mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế, đặc biệt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn cho rằng: “Alaska có năng lượng, thủy sản, gỗ và khoáng sản; Việt Nam có thị trường lớn, năng lực sản xuất, chế biến ngày càng cao và vị trí thuận lợi tại Đông Nam Á. Điều quan trọng là kết nối đúng doanh nghiệp, đúng nhu cầu để những thế mạnh bổ trợ đó trở thành các dự án và dòng thương mại cụ thể”.

Thủy sản là một hướng có thể thúc đẩy sớm. Alaska nổi tiếng với các loại hải sản tự nhiên thượng hạng vùng biển lạnh như cá hồi, cá minh thái, cá bơn, cá tuyết, cua hoàng đế và cua tuyết; Việt Nam có ngành chế biến thủy sản phát triển và mạng lưới xuất khẩu rộng và nhu cầu trong nước gia tăng mạnh. Nguồn gỗ Alaska cũng có thể bổ sung nguyên liệu cho ngành đồ gỗ, nội thất Việt Nam.

Thống đốc Mike Dunleavy cho biết Alaska giàu tài nguyên khoáng sản, có nhiều mỏ khai khoáng lớn. Bang đang tăng cường phát triển khai khoáng - một trụ cột kinh tế lớn đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng tài nguyên chiến lược toàn cầu của Mỹ, đặc biệt là khai thác khoáng sản chiến lược. Ông cho rằng, thế mạnh khai thác khoáng sản của Alaska đang mở ra hướng nghiên cứu, phát triển nguồn nguyên liệu phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn gặp làm việc với Thị trưởng Tp. Anchorage bà Suzanne LaFrance, Anchorage, ngày 21/9. (Ảnh: Chu Văn)

Từ Anchorage đến Mat-Su: Kết nối địa phương, doanh nghiệp và chuỗi cung ứng

Tại Anchorage, ngày 21 và 22/9, đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán tại San Francisco cũng gặp làm việc với Thị trưởng thành phố Anchorage bà Suzanne LaFrance; ông Jon Bittner, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Kinh tế Anchorage (AEDC); ông Terry Umatum, Giám đốc Cảng Don Young của Alaska, cùng đại diện doanh nghiệp sở tại. Các cuộc trao đổi đi sâu hơn vào thương mại, đầu tư, logistics, thủy sản, năng lượng, khai thác khoáng sản chiến lược và khả năng đưa doanh nghiệp Alaska tiếp cận thị trường Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán tại San Francisco gặp làm việc với lãnh đạo Cơ quan Phát triển Kinh tế Alaska và một số doanh nghiệp, Anchorage, ngày 21/9. (Ảnh: Chu Văn)

Anchorage giữ vai trò là “ngã tư hàng không thế giới” và là trung tâm logistics huyết mạch kết nối toàn cầu do lợi thế địa lý đặc biệt trên các tuyến kết nối Bắc Mỹ với châu Á - Thái Bình Dương. Trong cuộc làm việc với Alaska Air Cargo, đoàn trao đổi về vận tải hàng hóa và vai trò của Anchorage như một trung tâm trung chuyển vận tải hàng không trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương. Tại Cảng Don Young Port của Alaska, đoàn tìm hiểu vai trò của hải cảng này đối với nền kinh tế bang, kế hoạch hiện đại hóa hạ tầng và khả năng mở rộng các dòng hàng hóa qua Bắc Thái Bình Dương. Lãnh đạo Cảng cho biết, Alaska đang nhập khẩu xi-măng từ Việt Nam, đóng góp cho các công trình xây dựng của bang. Các trao đổi cho thấy, những lợi thế của Anchorage có thể hỗ trợ thương mại thủy sản, nguyên liệu và các mặt hàng cần chuỗi logistics hiệu quả.

Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán gặp làm việc với lãnh đạo hạt Matanuska-Susitna Borough, hạt Mat-su Borough, ngày 23/9. (Ảnh: Chu Văn)

Ngày 23/9, đoàn tới Matanuska-Susitna Valley, làm việc với lãnh đạo hạt Matanuska-Susitna Borough (hay còn gọi là Mat-Su Borough), Mat-Su College (thuộc Đại học Alaska, Anchorage), Phòng Thương mại của Palmer - Wasilla và đại diện giới kinh doanh. Việc mở rộng chương trình làm việc ra ngoài thành phố Anchorage cho thấy hợp tác không chỉ được đặt ở cấp bang mà còn hướng tới các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở có khả năng trực tiếp triển khai dự án.

Đại diện Phòng Thương mại của Palmer - Wasilla tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, Wasilla, ngày 23/9. (Ảnh: Chu Văn)

Theo Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn, “Thước đo của một chuyến công tác địa phương không phải là số cuộc gặp, mà là các kết nối sau đó, có bao nhiêu doanh nghiệp tìm được nhau, bao nhiêu trường đại học thiết lập được quan hệ và bao nhiêu cơ hội có thể chuyển thành dự án cụ thể”. Trên tinh thần đó, Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục kết nối các đầu mối Alaska với đối tác Việt Nam, lựa chọn những lĩnh vực có nhu cầu rõ và khả năng tạo kết quả thực chất.

Giáo dục Việt Nam-Alaska: Xây dựng những kết nối dài hạn

Giáo dục-đào tạo là một trọng tâm của chuyến công tác. Ngày 22/9, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn và đoàn làm việc với Hiệu trưởng Đại học Alaska Anchorage (University of Alaska Anchorage - UAA) bà Cheryl Siemers cùng lãnh đạo nhà trường, và Giáo sư, Tiến sĩ Shannon Gramse, giảng viên ngôn ngữ và lịch sử Việt Nam, từng sang giảng dạy tình nguyện tại một số Đại học tại Việt Nam. Hai bên tập trung trao đổi khả năng thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp với các trường đại học Việt Nam.

UAA có thế mạnh về cơ khí, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính và điện-điện tử, những lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao. Theo thông tin trao đổi tại cuộc làm việc, từ năm học 2026-2027, sinh viên quốc tế được áp dụng mức học phí tương đương sinh viên Alaska, với tổng học phí khoảng 30.000-35.000 USD cho bốn năm, chưa bao gồm ăn ở và một số chi phí phụ. Đây là mức khá cạnh tranh so với chi phí tại nhiều trường đại học Hoa Kỳ.

Hiệu trưởng Cheryl Siemers bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với các trường đại học Việt Nam. Một hướng đáng chú ý là mô hình 2+2, theo đó sinh viên học hai năm tại Việt Nam và hai năm tại UAA, tiến tới các chương trình liên kết bằng cấp phù hợp. Hai bên cũng trao đổi về trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu chung và kết nối các khoa chuyên ngành.

Hiệu trưởng Cheryl Siemers và đại diện của Đại học Alaska, Anchorage (UAA) tiếp và trao đổi làm việc với đoàn của Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn, Anchorage, ngày 22/9. (Ảnh: Chu Văn)

Đoàn đồng thời làm việc với Giám đốc Chương trình Khoa học và Kỹ thuật Alaska Native (ANSEP) Matthew Calhoun và Hiệu trưởng Mat-Su College Marie Gardner, tập trung vào STEM, đào tạo kỹ thuật, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Qua trao đổi với lãnh đạo Chương trình ANSEP và Giáo sư Shannon Gramse, được biết UAA rất thành công trong việc phát triển giáo dục cho các cộng đồng người bản địa ở các vùng hẻo lánh của Alaska. Đoàn Tổng Lãnh sự quán khẳng định sẵn sàng kết nối UAA, ANSEP và Mat-Su College với những trường đại học Việt Nam có nhu cầu hợp tác.

“Giá trị của hợp tác giáo dục không chỉ nằm ở một chương trình đào tạo”, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh. “Đó còn là cách tạo ra những thế hệ sinh viên, kỹ sư và nhà khoa học hiểu biết về nhau, cùng học tập và làm việc trong nhiều năm. Vì vậy, giáo dục cần trở thành một trụ cột dài hạn của hợp tác Việt Nam-Alaska”.

Hiệu trưởng và các đại diện Trường Mat-Su College thuộc UAA gặp làm việc với Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn, Palmer, ngày 23/9. (Ảnh: Chu Văn)

Du lịch và giao lưu nhân dân: Rút ngắn khoảng cách địa lý

Bên cạnh kinh tế và giáo dục, du lịch là một hướng hợp tác nhiều triển vọng. Alaska sở hữu cảnh quan đặc biệt với núi tuyết, sông băng, thiên nhiên hoang dã, văn hóa bản địa và cực quang (Aurora/ Northern Lights). Mùa hè thích hợp cho các hành trình thiên nhiên, câu cá đại dương, tàu biển và đường bộ; mùa đông mang đến trải nghiệm tuyết và ngắm cực quang. Với nhu cầu du lịch trải nghiệm của người Việt Nam ngày càng tăng, Alaska có thể trở thành một điểm đến mới và khác biệt.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có nhiều lợi thế hấp dẫn du khách Alaska: khí hậu ấm áp, đường bờ biển dài, văn hóa, ẩm thực và hệ thống di sản phong phú. Kết nối các công ty lữ hành, hãng hàng không, cơ quan xúc tiến và doanh nghiệp dịch vụ có thể tạo ra những sản phẩm du lịch mới, đồng thời giúp người dân hiểu biết nhiều hơn về đất nước và con người của nhau.

Chuyến thăm Trung Tâm Di sản bản địa Alaska (Alaska Native Heritage Center) ngày 22/9 đem lại thêm một góc nhìn về cách Alaska bảo tồn văn hóa của các dân tộc bản địa gắn với giáo dục thế hệ trẻ và phát triển du lịch. Đây cũng là lĩnh vực có thể trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong bảo tồn bản sắc, phát huy giá trị di sản và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Đặc biệt, đoàn công tác cũng tiếp xúc, trao đổi với sinh viên gốc Việt và một số người Việt sinh sống và làm việc tại Anchorage đang hoạt động kinh doanh nhà hàng Việt và các lĩnh vực khác nhau.

Những tiếp xúc trong chuyến đi còn cho thấy một Alaska cởi mở và thân thiện. Bang có diện tích rất lớn, dân cư thưa, khoảng cách giữa các điểm làm việc xa; nhiều chặng đoàn phải tự di chuyển bằng ô tô, cũng như cách làm việc khá phổ biến của các quan chức và người dân địa phương. Chính những trải nghiệm trực tiếp như vậy giúp tăng hiểu biết và tạo thêm nền tảng cho giao lưu nhân dân.

Du lịch và giao lưu văn hóa có thể chưa tạo ra những hợp đồng lớn ngay lập tức, nhưng lại giúp quan hệ có chiều sâu xã hội. Khi nhiều người Việt Nam biết đến Alaska hơn và nhiều người Alaska biết đến Việt Nam hơn, những kết nối về kinh tế, giáo dục và đầu tư cũng có thêm điều kiện để phát triển bền vững.

Rời Alaska ngày 24/9, kết quả làm việc của đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán mang lại chương trình công việc tiếp nối khá rõ: triển khai kết nối các đối tác về LNG, thủy sản, gỗ và khoáng sản; thúc đẩy quan hệ giữa UAA cùng các cơ sở giáo dục Alaska với các trường đại học Việt Nam; nghiên cứu hợp tác du lịch; đồng thời duy trì kênh trao đổi với chính quyền bang, các thành phố Anchorage và Mat-Su.

Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, ý nghĩa của những chuyến công tác địa phương nằm ở khả năng đưa khuôn khổ chiến lược đến những địa chỉ cụ thể: một doanh nghiệp, một cảng biển, một trường đại học, một dự án hay một chương trình trao đổi sinh viên. Alaska và Việt Nam còn xa nhau về địa lý, nhưng những lợi ích bổ trợ đang tạo ra nhiều điểm gặp mới. Công việc tiếp theo là biến những điểm gặp đó thành các quan hệ bền vững và những kết quả có thể nhìn thấy trong thực tế.