Việt Nam 10 năm liên tiếp là “Điểm đến golf tốt nhất Châu Á”

Tại lễ trao Giải thưởng Golf thế giới (World Golf Awards) 2026 vừa diễn ra ở Ai Cập, Việt Nam được vinh danh là “Điểm đến golf tốt nhất Châu Á năm 2026”. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Việt Nam nhận giải thưởng ở hạng mục này.

Năm nay, Việt Nam nhận 2 danh hiệu, một ở cấp châu Á và một ở cấp thế giới. Ngoài danh hiệu “Điểm đến golf tốt nhất châu Á năm 2026” của Việt Nam, Hà Nội được trao danh hiệu “Điểm đến du lịch golf thành phố tốt nhất thế giới năm 2026”. Trước đó, Hà Nội đã nhận danh hiệu này hai năm liền vào năm 2023 và 2024.

Vinpearl Golf Nha Trang có mặt sân tuyệt đẹp đã thu hút nhiều người chơi trong nước và quốc tế đến trải nghiệm.

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch golf quanh năm. Cảnh quan đa dạng, bờ biển dài và khí hậu khác nhau giữa các vùng miền. Hệ thống sân golf trải từ vùng núi, cao nguyên đến đồng bằng và ven biển, mỗi sân được thiết kế phù hợp với địa hình và cảnh quan riêng nên mang lại trải nghiệm khác nhau cho du khách. Tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú cũng giúp hình thành các sản phẩm du lịch kết hợp chơi golf với nghỉ dưỡng, khám phá, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Khánh Hòa là một trong những địa phương góp phần tạo nên sức hút của du lịch golf Việt Nam. Tỉnh có các sân golf như: Vinpearl Golf Nha Trang, KN Golf Links Cam Ranh, Diamond Bay Golf Nha Trang, Anara Bình Tiên Golf Club gắn với hệ thống khu nghỉ dưỡng ven biển. Nha Trang cũng đã đăng cai nhiều sự kiện golf quy mô quốc gia, trong đó có Lễ hội golf Việt Nam - Nha Trang 2024 với sự tham gia của 280 golfer trên cả nước.

10 năm liên tiếp được vinh danh cho thấy sức hấp dẫn bền vững của golf Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới. Đây là cơ hội để đẩy mạnh quảng bá điểm đến, mở rộng kết nối với cộng đồng golf quốc tế và thu hút nhóm khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Để tận dụng lợi thế này, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng sân golf và dịch vụ bổ trợ. Bên cạnh đó, cần tăng liên kết giữa sân golf, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các điểm đến để xây dựng những chương trình du lịch golf chuyên nghiệp, đồng bộ, phù hợp với nhu cầu đa dạng của du khách quốc tế.

World Golf Awards được thành lập năm 2014 để tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành du lịch golf, gồm các sân golf đẳng cấp thế giới và các điểm đến golf hàng đầu. Kết quả được công bố sau một năm bình chọn, với sự tham gia của chuyên gia ngành golf, giới truyền thông và công chúng. Ứng viên có số phiếu cao nhất ở mỗi hạng mục sẽ nhận giải.