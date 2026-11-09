Việt Nam 10 năm liên tiếp được vinh danh 'Điểm đến Golf tốt nhất châu Á'

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Ngày 9/11, thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia cho biết, Việt Nam tiếp tục được World Golf Awards vinh danh là “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á năm 2026”. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Việt Nam nhận danh hiệu này. Cùng với đó, Hà Nội lần thứ ba được trao giải “Điểm đến du lịch golf thành phố tốt nhất thế giới”.

Năm 2026, Việt Nam ghi dấu ấn tại hai hạng mục giải thưởng golf cấp châu lục và thế giới. Trong khi danh hiệu dành cho Việt Nam ghi nhận sức hút của điểm đến golf trên phạm vi quốc gia, giải thưởng dành cho Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí của Thủ đô trong phân khúc du lịch này. Trước đó, Hà Nội từng hai năm liên tiếp nhận danh hiệu “Điểm đến du lịch golf thành phố tốt nhất thế giới” vào năm 2023 và 2024.

Hà Nội có lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng du lịch và khả năng kết nối với các sân golf ở khu vực lân cận. Đây cũng là điều kiện để xây dựng những hành trình kết hợp chơi golf với nghỉ dưỡng, tham quan di sản, khám phá văn hóa và thưởng thức ẩm thực.

Trên phạm vi cả nước, hệ thống sân golf phân bố tại nhiều địa hình, từ vùng núi, cao nguyên đến đồng bằng và ven biển. Cảnh quan tự nhiên đa dạng, khí hậu khác biệt giữa các vùng miền cùng đường bờ biển dài tạo điều kiện phát triển các sản phẩm golf gắn với nghỉ dưỡng và trải nghiệm địa phương. Thay vì chỉ phục vụ nhu cầu chơi golf, loại hình du lịch này còn có khả năng kết nối với các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tham quan và giải trí.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc duy trì danh hiệu trong một thập kỷ là cơ hội để Việt Nam mở rộng quảng bá tới cộng đồng golf quốc tế, thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả phân khúc này, chất lượng sân golf cần đi cùng dịch vụ bổ trợ và khả năng liên kết giữa các đơn vị cung ứng. Sự phối hợp giữa sân golf, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và hãng hàng không có vai trò quan trọng trong việc hình thành những chương trình du lịch đồng bộ, thuận tiện cho du khách.

Thành lập năm 2014, World Golf Awards là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các sân golf, điểm đến và dịch vụ du lịch golf trên thế giới. Kết quả được xác định thông qua hoạt động bình chọn của các chuyên gia, giới truyền thông và công chúng.