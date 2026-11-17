Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam.

20': Tuyển Việt Nam mở tỷ số: Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động nhờ ưu thế về thể hình và thể lực, khiến tuyển Việt Nam gặp khó trong việc kiểm soát thế trận. Đội khách cầm bóng nhiều hơn và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm, trong khi các học trò của HLV Kim Sang-sik chưa thể tiếp cận khung thành đối phương một cách hiệu quả. Tuy nhiên, sự lép vế ban đầu không kéo dài quá lâu.

Phút 20, Đình Bắc tạo nên khác biệt bằng khoảnh khắc xử lý đẳng cấp. Nhận bóng bên ngoài vùng cấm, tiền đạo mang áo số 7 tung cú sút quyết đoán đưa bóng vào góc cao, mở tỷ số ngay ở cơ hội đáng chú ý đầu tiên của Việt Nam. Bàn thắng không chỉ giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực mà còn cho thấy khả năng tạo đột biến của Đình Bắc trong thế trận khó khăn.

Đình Bắc tỏa sáng. Ảnh: Minh Chiến.

19h: Trận đấu bắt đầu. Tuyển Việt Nam trong trang phục màu trắng và cần chiến thắng để giành ngôi vô địch.

Sau màn khởi đầu bằng chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu đáng chú ý với Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường. Đây không chỉ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik kiểm chứng năng lực mà còn là trận đấu mang ý nghĩa quyết định đến chức vô địch Casper Cup 2026.

Xét về tương quan lực lượng, Kyrgyzstan được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, thể hình cùng khả năng tổ chức lối chơi khá toàn diện. Với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Việt Nam (+3 so với +2), đội bóng Trung Á chỉ cần một kết quả hòa để giành ngôi vô địch. Điều đó giúp Kyrgyzstan có thêm lợi thế về mặt tâm lý, đồng thời tạo áp lực không nhỏ cho đội chủ nhà.

Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Sự cơ động của Nguyễn Đình Bắc cùng khả năng tổ chức phòng ngự của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Thành Chung sẽ đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, các nhân tố trẻ như Thanh Nhàn, Đăng Dương hay Văn Tùng có thể mang đến những phương án tấn công mới.

Một điểm đáng chú ý là HLV Kim Sang-sik vẫn ưu tiên thử nghiệm nhân sự, bất chấp mục tiêu giành chức vô địch. Việc một số cầu thủ trở về CLB khiến đội hình Việt Nam thiếu đi vài lựa chọn, nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những gương mặt khác thể hiện khả năng.

Muốn giành chiến thắng, tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung, hạn chế sai sót ở hàng thủ và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. Trước đối thủ từng đánh bại mình với tỷ số 2-1 năm 2024, đây sẽ là phép thử quan trọng cho bản lĩnh và chiều sâu đội hình của bóng đá Việt Nam.