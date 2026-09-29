Việt Nam 0-1 Thái Lan: Hoàng Đức bỏ lỡ cơ hội

58': Hoàng Đức bỏ lỡ cơ hội: HLV Kim Sang-sik tỏ rõ sự tiếc nuối khi chứng kiến cậu học trò áp sát khung thành rồi tung cú đá nối nhưng bóng đi không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Thái Lan.

51': Thái Lan suýt nhân đôi cách biệt: Lê Giang Patrik thêm một lần bị đánh bại nhưng cú đá phạt của cầu thủ Thái Lan lại đưa bóng tìm đến cột.

46': Hiệp hai bắt đầu: Hoàng Đức, Hoàng Hên được tung vào sân cùng kỳ vọng giúp tuyển Việt Nam cải thiện thế trận.

Thống kê đáng chú ý: Trong hiệp một, tuyển Việt Nam cầm bóng đến 56% và tạo ra số cơ hội ngang với Thái Lan (2). Dù chưa thể gỡ hòa, tình huống di chuyển khôn ngoan, qua mặt cả Manuel Bihr, Saranon Anuin của Tài Lộc sẽ thắp lại sự tự tin cho đoàn quân áo trắng trong hiệp đấu thứ hai.

Chanathip chưa trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo trong hiệp một, nhưng sự xuất hiện của anh giúp Thái Lan kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn, buộc Việt Nam nhiều thời điểm phải kéo cả Đình Bắc lùi sâu hỗ trợ.

45': Hết hiệp một: Thái Lan thi đấu không quá lấn lướt nhưng đã tận dụng được khoảng trống hiếm hoi nơi hàng thủ Việt Nam để tạo khác biệt.

“Thật đáng tiếc khi bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Song, đó là pha bóng mà Tài Lộc đã di chuyển rất khôn ngoan”, HLV Miguel Santos nói.

Tuyển Việt Nam bị tước bàn thắng. Ảnh: Minh Chiến.

37': Việt Nam bị từ chối bàn thắng: Trong thế trận bế tắc, tuyển Việt Nam bất ngờ có bàn thắng sau một pha phối hợp trung lộ chuẩn xác. Bóng lần lượt qua chân Quang Vinh, Minh Khoa, trước khi được Tài Lộc đưa vào lưới bằng một pha xử lý bình tĩnh.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài tước bàn thắng của đoàn quân áo trắng do xác định lỗi việt vị của Tài Lộc.

Hình ảnh từ VAR cho thấy tiền đạo của tuyển Việt Nam đã việt vị.

26': Khi Hoàng Đức, Quang Hải vắng mặt, tuyến giữa tuyển Việt Nam hoạt động thiếu hiệu quả khiến Đình Bắc thường xuyên đói bóng. Nỗ lực dứt điểm từ xa của Quang Vinh, Tài Lộc đều chưa mang lại hiệu quả.

15': Thái Lan nắm thế chủ động trong khoảng thời gian đầu trận với tỷ lệ cầm bóng 58%. Ý đồ chơi chậm, chắc của tuyển Việt Nam đã đổ bể. Đoàn quân áo trắng phải cố gắng tổ chức những pha pressing tầm cao để tìm cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ.

Tuyển Việt Nam gặp khó. Ảnh: Minh Chiến.

10': Thái Lan mở tỷ số: Sarach Yooyen "nã đại bác" khiến Lê Giang Patrik bó tay, đưa "Voi chiến" vượt lên ở phút thứ 10.

Các tiền vệ Việt Nam đã không kiểm soát được tình huống bóng bật ra sau nỗ lực phòng ngự của Adou Minh. Quang Vinh, Thành Long không kịp áp sát, dẫn đến khoảng trống mênh mông cho số 6 của đối phương.

“Tôi vừa xem lại tình huống dứt điểm của cầu thủ Thái Lan. Bóng đi khá nhanh và mạnh, nhưng lại vào gần giữa khung thành. Ở châu Âu, trong những pha như vậy, chúng tôi thường nói vui rằng thủ môn đã hơi mất tập trung”, HLV Miguel Santos, người từng là đồng nghiệp của cựu thuyền trươngr MU, Ruben Amorim, chia sẻ với Tri Thức – Znews về bàn mở tỷ số của Thái Lan.

19h30': Trận đấu bắt đầu. Tuyển Việt Nam ra quân trong trang phục màu trắng.

18h30: Đội hình Thái Lan: Ở chiều ngược lại, Thái Lan tung đội hình mạnh. Chanathip là cái tên được chú ý nhất, sau phát ngôn: "Tuyển Việt Nam không mạnh như chúng ta nghĩ" trước thềm chung kết ASEAN Championship vừa qua.

Ngoài "Messi Thái", "Voi chiến" còn có sự phục vụ của nhiều cầu thủ chất lượng như hậu vệ Nicholas Mickelson (Elversberg), bộ đôi tiền vệ Sarach Yooyen, Kritsada Kaman, ngôi sao chạy cánh Supachai Jaided. Dàn trụ cột của đối thủ hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Kim sang-sik.

Danh sách cầu thủ ra sân của Thái Lan: Anuin, Bureerat, Bihr, Sayira, Mickelson, Yooyen, Kritsada, Peeradol, Jaided, Khamyok, Chanathip.

18h20': Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam: Ở trận đấu thu hút sự chú ý bậc nhất FIFA ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik thực hiện một số sự điều chỉnh. Ngọc Bảo, Tài Lộc, Minh Khoa và Tuấn Tài ra sân ngay từ đầu. Do Xuân Son đã rời tuyển vì chấn thương, Đình Bắc sẽ mang băng đội trưởng tuyển quốc gia.

Minh Khoa có trận đá chính đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2001 đã chơi 20 phút trước Philippines và cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực ở khu vực giữa sân. Minh Khoa hoạt động năng nổ, tích cực pressing và cùng đồng đội bảo toàn chiến thắng mong manh trước sức ép lớn từ đối thủ.

Tuyển Việt Nam có thể ra sân với sơ đồ 3-5-2, ưu tiên sự chắc chắn nơi trung tuyến với Minh Khoa, Quang Vinh, Thành Long ở giữa, hai cánh sẽ là Tuấn Tài và Tiến Anh. Cặp tiền đạo là Đình Bắc, Tài Lộc.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Chỉ hơn một tháng sau chung kết ASEAN Cup, Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau. Lần trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng 4-2 sau hai lượt để lên ngôi vô địch; lần này, hai đội tranh lợi thế trực tiếp trong cuộc đua đứng đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều có 3 điểm sau lượt đầu và chưa thủng lưới. Tuy nhiên, cách hai đội giành chiến thắng khá khác nhau: Thái Lan thắng Pakistan 4-0, còn Việt Nam phải trải qua trận đấu khó khăn hơn nhiều mới vượt qua Philippines 1-0 bằng bàn của Nguyễn Đình Bắc.

FIFA xếp cuộc đối đầu tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, là tâm điểm lượt trận ngày 29/9. Theo lịch của FIFA, trận đấu bắt đầu lúc 19h30 giờ Việt Nam.