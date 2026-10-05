Việt Nam 0-1 Malaysia: VAR từ chối phạt đền, thầy trò Kim Sang-sik về thứ tư

Đội tuyển Việt Nam không thể kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một chiến thắng khi để Malaysia vượt qua với tỷ số 1-0 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney ghi bàn duy nhất ở phút 62, chỉ ít phút sau khi được tung vào sân, giúp Malaysia giành vị trí thứ ba của giải.

Hình minh họa.

Việt Nam nhập cuộc tốt nhưng không tận dụng được cơ hội

Trong bối cảnh lực lượng bị ảnh hưởng bởi chấn thương và mật độ thi đấu dày, Việt Nam vẫn nhập cuộc khá chủ động. Ngay phút thứ 4, Nguyễn Hai Long đi bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút chệch cột dọc. Chỉ một phút sau, Nguyễn Hoàng Đức thử vận may từ xa nhưng bóng chạm hậu vệ Malaysia bật ra.

Khả năng cầm bóng của tuyến giữa giúp đội tuyển Việt Nam duy trì được thế trận trong khoảng thời gian đầu. Hai Long tiếp tục là một trong những cầu thủ hoạt động nổi bật khi thường xuyên khai thác khoảng trống bên cánh và tìm cách đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Malaysia không vội đẩy cao đội hình mà dần lấy lại thế cân bằng. Bergson trở thành điểm đến quan trọng trong các pha lên bóng của đội bóng áo vàng. Phút 35, tiền đạo này tận dụng một đường chuyền lỗi bên phía Việt Nam để tung cú sút chìm, nhưng thủ môn Lê Giang Patrik kịp cản phá.

Cuối hiệp một, Việt Nam có thêm cơ hội đáng chú ý khi Hai Long thực hiện quả đá phạt trực tiếp sát vòng cấm, nhưng thủ môn Syihan Hazmi đứng đúng vị trí để hóa giải. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Fergus Tierney tạo bước ngoặt chỉ sau khi vào sân

Thế trận giằng co tiếp tục trong những phút đầu hiệp hai. Hoàng Đức có một tình huống xử lý kỹ thuật vượt qua nhiều cầu thủ Malaysia trước khi tìm cách mở bóng cho đồng đội, nhưng hàng thủ đối phương vẫn kịp thời can thiệp.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 62. Bergson rời sân vì vấn đề thể lực và Fergus Tierney được đưa vào thay thế. Gần như ngay trong pha bóng đầu tiên, tiền đạo 23 tuổi nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút căng xuyên qua chân Bùi Hoàng Việt Anh, đưa bóng vượt khỏi tầm phản xạ của Lê Giang Patrik. Malaysia dẫn 1-0.

Bàn thua buộc Việt Nam phải đẩy cao đội hình. HLV Kim Sang-sik tăng cường sức tấn công, trong khi Malaysia chủ động kéo thấp đội hình, duy trì cự ly giữa các tuyến và chờ cơ hội phản công.

Một trong những tình huống đáng tiếc nhất đến ở phút 73. Văn Đô ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Harith Haiqal và trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm 11 m. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại tình huống qua VAR, quyết định được thay đổi khi xác định hậu vệ Malaysia đã chạm bóng trước. Việt Nam không được hưởng phạt đền.

Những phút cuối chứng kiến sức ép ngày càng lớn của đội tuyển Việt Nam. Bùi Hoàng Việt Anh có nhiều lần tham gia tấn công, trong đó có cú dứt điểm căng ở phút 90 nhưng bóng đi đúng vị trí của Syihan Hazmi. Malaysia bảo vệ thành công cách biệt tối thiểu sau bảy phút bù giờ.

Việt Nam khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư

Thất bại 0-1 khiến tuyển Việt Nam không thể giành huy chương đồng và kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư. Malaysia đứng hạng ba và cũng chấm dứt quãng 12 năm không thắng Việt Nam ở cấp đội tuyển quốc gia.

Đây là kết quả có phần tiếc nuối bởi Việt Nam không lép vế về thế trận. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik có những giai đoạn kiểm soát bóng tốt, tạo được cơ hội và gây áp lực đáng kể trong những phút cuối, nhưng thiếu một pha xử lý đủ chính xác ở khu vực quyết định.

Ngược lại, Malaysia thể hiện đúng điểm mạnh xuyên suốt giải đấu: tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng cơ hội hiệu quả. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 mà không để thủng lưới bàn nào, một thống kê cho thấy sự ổn định đáng kể của hàng phòng ngự.

Với Việt Nam, FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại bằng hai chiến thắng trước Philippines và Pakistan, cùng các thất bại trước Thái Lan và Malaysia. Sau khi thắng Pakistan 4-2 để giành quyền dự trận tranh hạng ba, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã không thể tạo thêm một màn ngược dòng trước Malaysia.

Dù vị trí thứ tư chưa đáp ứng kỳ vọng, giải đấu vẫn mang lại nhiều dữ liệu quan trọng cho ban huấn luyện, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển phải xoay vòng lực lượng và liên tục đối mặt với vấn đề chấn thương. Những gì diễn ra trước Malaysia cũng cho thấy bài toán hiệu quả trong khâu dứt điểm vẫn là vấn đề Việt Nam cần cải thiện ở các đợt tập trung tiếp theo.