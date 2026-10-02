12': Tài Lộc có pha xử lý ở thế quay lưng với khung thành để rồi bị cầu thủ đối phương giẫm lên chân. Dù vậy, trọng tài chính không rút thẻ cho cầu thủ áo trắng.

10': Tuyển Việt Nam tỏ rõ ý đồ tấn công phủ đầu sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân áo đỏ có cơ hội tiếp cận khung thành Pakistan nhưng Williams Minh Hoàng lại không có pha tiếp bóng ưng ý.

16h: Trận đấu bắt đầu. Tuyển Việt Nam ra quân trong trang phục màu đỏ.

15h45': Cầu thủ Việt Nam khởi động: Hoàng Đức cùng đồng đội đứng thứ 2 tại bảng B với 3 điểm. Một trận hòa là đủ để giúp "Những chiến binh sao vàng" giành vé vào trận tranh hạng ba gặp Malaysia hôm 5/10. Ảnh: Minh Chiến.

15h: Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang-sik để Đình Bắc ngồi dự bị. Hoàng Hên, Hoàng Đức trở lại đội hình xuất phát, trong khi Hai Long có lần đầu đá chính tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Tuyển Việt Nam gặp Pakistan lúc 16h ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có 3 điểm và chỉ cần thêm một điểm để chắc suất dự trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Bài toán về kết quả không quá phức tạp, nhưng Việt Nam cần nhiều hơn một trận hòa. Đội tuyển vừa thua Thái Lan 0-2, chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại và hết cơ hội vào chung kết, trong khi hàng công mới ghi một bàn sau hai lượt.

Trước Philippines, bàn của Nguyễn Đình Bắc giúp Việt Nam thắng 1-0, nhưng Xuân Son sau đó phải rời sân vì chấn thương gân kheo. Đến trận Thái Lan, Việt Nam có một bàn của Nguyễn Tài Lộc bị VAR từ chối, còn những cơ hội của Hoàng Đức và Đình Bắc không đủ để thay đổi kết quả.

Pakistan đã khác sau trận thua 0-4

Nếu chỉ nhìn vào thất bại 0-4 trước Thái Lan, Pakistan dễ bị xem là đối thủ yếu nhất bảng B. Nhưng trận hòa Philippines 2-2 ba ngày sau cho thấy đội bóng của HLV Nolberto Solano không dễ buông xuôi khi thế trận bất lợi.

Pakistan bị dẫn 0-2 sau hiệp một trước Philippines nhưng gỡ hòa bằng các bàn của Muhammad Ali Akbar Khan và Abdul Shahzad. Bàn rút ngắn tỷ số đến chỉ 70 giây sau giờ nghỉ, trước khi Shahzad đưa trận đấu về 2-2 ở phút 62.

Pakistan từng thua Thái Lan 0-4 nhưng sau đó ngược dòng hòa Philippines 2-2, cho thấy khả năng phản ứng đáng chú ý.

Đội trưởng Abdullah Iqbal cho biết Pakistan không thay đổi lớn về chiến thuật trong giờ nghỉ. Khác biệt nằm ở việc các cầu thủ mạnh dạn hơn trong cách triển khai kế hoạch, một tín hiệu cho thấy tập thể của Solano bắt đầu thích nghi với cường độ giải đấu.

Pakistan cũng không chịu áp lực phải bảo vệ một kết quả hòa. Với một điểm sau hai trận, họ buộc phải tìm chiến thắng nếu muốn vượt Việt Nam và tiếp tục hy vọng giành vị trí thứ hai.

Việt Nam cần tìm lại khả năng áp đặt

Việt Nam vì thế không nên tiếp cận trận đấu với tâm lý chỉ cần giữ một điểm. Trước đối thủ có thứ hạng thấp hơn và từng thủng bốn bàn trước Thái Lan, đội tuyển cần cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và tạo sức ép đều đặn.

Điểm cần quan sát nhất vẫn nằm ở hàng công. Sau khi Xuân Son chấn thương, HLV Kim Sang-sik mất một tiền đạo có khả năng giữ bóng, tranh chấp và giải quyết tình huống trong vùng cấm, trong khi Đình Bắc hiện là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho Việt Nam tại giải.

Pakistan nhiều khả năng sẽ ưu tiên thể lực, tranh chấp và những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Trung vệ Abdullah Iqbal, người vừa trải qua mùa giải vô địch tại Thụy Điển, vẫn là mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự của đội khách.

Việt Nam không cần chạy theo tỷ số 4-0 mà Thái Lan từng tạo ra trước Pakistan. Tuy nhiên, nếu tiếp tục gặp khó trong việc tạo cơ hội trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, những câu hỏi về khả năng tấn công của đội tuyển sẽ còn lớn hơn sau vòng bảng.

Một trận hòa đủ để Việt Nam vào trận tranh hạng ba. Một màn trình diễn chủ động và hiệu quả, ngược lại, mới giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik cho thấy họ đã phản ứng ra sao sau thất bại trước Thái Lan.