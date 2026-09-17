Việt kiều Thụy Sĩ sẵn sàng đồng hành cùng đất nước hội nhập quốc tế

Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF) Rachel Nguyen Isenschmid phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đây là nhận định của bà Rachel Nguyen Isenschmid, Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF).

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, bà Rachel Nguyen Isenschmid cho biết bản thân đánh giá rất cao tinh thần của Nghị quyết 23, đặc biệt là cách nhìn mới về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà cho biết nghị quyết không chỉ khẳng định kiều bào là một bộ phận không tách rời của dân tộc, mà còn xác định đây là một nguồn lực chiến lược và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Tổng Thư ký SVEF chia sẻ: "Điều tôi đặc biệt tâm đắc là sự chuyển đổi tư duy từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước."

Từ kinh nghiệm nhiều năm sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ, theo bà, nguồn lực của kiều bào ngày nay không nên chỉ được nhìn dưới góc độ tài chính. Quan trọng không kém là tri thức, kinh nghiệm quản trị, khoa học-công nghệ, mạng lưới quốc tế và khả năng kết nối giữa Việt Nam với các đối tác toàn cầu.

Đây cũng chính là những nguồn lực mà Nghị quyết 23 nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự sự kiện do SVEF tổ chức ở Zurich. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Theo bà Rachel Nguyen Isenschmid, đóng góp cho quê hương không nhất thiết có nghĩa là phải trở về Việt Nam. Người Việt Nam ở nước ngoài hoàn toàn có thể trở thành những cầu nối hai chiều vừa đưa tri thức, công nghệ, đầu tư và các mối quan hệ quốc tế về Việt Nam, vừa giúp thế giới hiểu hơn về một Việt Nam năng động, đổi mới và ngày càng hội nhập sâu rộng.

Bà Rachel Nguyen Isenschmid cho biết đây cũng là điều bà cùng các cộng sự đang cố gắng thực hiện thông qua SVEF, xây dựng một nền tảng lâu dài để kết nối Chính phủ, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả và các tổ chức của hai nước, qua đó, biến những mối quan hệ và nguồn lực của cộng đồng ở nước ngoài thành những hợp tác cụ thể cho Việt Nam và cho quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ.

Từ lời nói thành hành động, Tổng Thư ký SVEF chia sẻ thêm về các kế hoạch của SVEF thời gian tới, với mục đích tiếp tục sứ mệnh kiến tạo giúp phát huy hơn nữa năng lực của các chuyên gia người Việt trong quá trình đồng hành cùng quê hương phát triển.

Dự kiến, vào tháng 10 tới, SVEF sẽ tổ chức một sự kiện ở thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của nhiều tập đoàn lớn của Thụy Sĩ, cũng như chuyên gia người Việt.

Bà Rachel Nguyen Isenschmid cho biết SVEF Hà Nội 2026, diễn ra từ 18-20/10, là một dấu mốc rất đặc biệt, bởi sự kiện được tổ chức trong một thời điểm rất quan trọng của quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ.

Năm nay, hai bên đang bước vào một giai đoạn hợp tác kinh tế mới; đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), trong đó Thụy Sĩ là một thành viên, đã chính thức kết thúc vào tháng 7/2026 sau nhiều năm đàm phán, tạo thêm ý nghĩa đặc biệt cho chuỗi hoạt động tại Hà Nội.

Bà bày tỏ mong muốn SVEF Hà Nội không chỉ là một diễn đàn để trao đổi hay nói về tiềm năng; mục tiêu quan trọng hơn là chuyển từ đối thoại sang hành động, đặc biệt trong bối cảnh mới của FTA doanh nghiệp hai nước có thể tận dụng hiệp định như thế nào, dòng vốn và đầu tư có thể được kết nối ra sao, và làm thế nào để hình thành những dự án, quan hệ đối tác cụ thể giữa Thụy Sĩ và Việt Nam.

Bà cho biết dự kiến, chương trình sẽ quy tụ khoảng 250-300 đại biểu, với sự tham gia của đại diện Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, trường đại học, chuyên gia và các tổ chức của hai nước.

Nội dung tập trung vào những lĩnh vực rất thiết thực đối với giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam như tài chính và thị trường vốn, công nghiệp và chuỗi cung ứng, hạ tầng và logistics, năng lượng xanh, trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế số, y tế, giáo dục-nguồn nhân lực, cũng như khung pháp lý và tiếp cận thị trường sau FTA.

Theo bà Rachel Nguyen Isenschmid, sự kiện sắp tới cũng là một ví dụ rất cụ thể cho tinh thần của Nghị quyết 23: Kiều bào có thể đóng vai trò như một chất xúc tác-không chỉ trực tiếp đầu tư, mà còn kết nối những nguồn lực lớn hơn bao gồm doanh nghiệp, công nghệ, vốn, tri thức và mạng lưới quốc tế với nhu cầu phát triển trong nước.

Bà nhấn mạnh điều SVEF mong muốn sau mỗi diễn đàn không chỉ là có thêm những cuộc gặp gỡ, mà là tạo ra những kết nối có thể tiếp tục phát triển thành hợp tác thực chất sau sự kiện.

Bà bày tỏ tin tưởng nếu xây dựng được những cơ chế và nền tảng như vậy một cách bền vững, nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp ngày càng sâu sắc hơn cho sự phát triển của Việt Nam, đồng thời góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ bước sang một giai đoạn mới./.