Việt kiều mới của tuyển Việt Nam khởi động nhưng không được vào sân

Highlights Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-0 thuộc khuôn khổ giải giao hữu Casper Cup 2026.

Lương Chí Khải (Kyle Nino Colonna) có lẽ là cái tên hiếm hoi không vui sau chiến thắng sau chiến thắng trước Đài Loan ở trận mở màn giải giao hữu Casper Cup tối qua trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Anh được ông Kim cho khởi động nhưng không cho vào sân, qua đó chưa có cơ hội ra mắt tuyển Việt Nam.

Chí Khải là tân binh Việt kiều mới nhất của tuyển Việt Nam. Anh sinh năm 1999, có mẹ là người gốc Việt, lấy quốc tịch Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua. Chí Khải trưởng thành từ hệ thống bóng đá Mỹ, về V.League và lần lượt chơi cho CLB Hà Nội, Thể Công - Viettel từ năm 2024. Anh được kỳ vọng sẽ bổ sung chất lượng cho hàng thủ tuyển Việt Nam.

Lương Chí Khải sẽ tìm cơ hội ra mắt đội tuyển ở trận tới với Kyrgyzstan vào ngày 17/11. Nguồn lực nhập tịch và Việt kiều đang đóng góp rất lớn cho sức mạnh của tuyển Việt Nam.

Trong khi Chí Khải chưa thể ra mắt, một cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài khác là tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức lại được ra sân từ đầu. Anh ghi bàn ngay trận ra mắt trước khi rời sân trong hiệp hai.

Tiền đạo của CLB Công an TP.HCM đã có nhiều mùa V.League và sở hữu lối chơi khác với Nguyễn Xuân Son. Anh là mẫu trung phong cắm hiện đại, vừa có khả năng đá cao nhất, vừa có thể hoạt động rộng, tham gia sâu vào lối chơi. Olaha là cầu thủ nhập tịch thứ 4 của tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik, sau Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc.

Trận gặp Đài Loan cũng là cơ hội để một loạt cầu thủ trẻ hoặc các nhân tố mới thể hiện mình ở tuyển Việt Nam. Lý Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường, Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Văn Tùng đều đã phần nào để lại dấu ấn.

Cầu thủ của Becamex TP.HCM Võ Hoàng Minh Khoa đá chính từ đầu. Việc một cầu thủ đang chơi ở Hạng Nhất được tín nhiệm cho vai trò đội phó tuyển Việt Nam là điều rất hiếm thấy.

Tuyển Việt Nam sẽ trả 4 cầu thủ thuộc CLB Công an TP.HCM là Olaha Mạnh Đức, Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường về CLB trong hôm nay, để họ chuẩn bị thi đấu ở Cúp các CLB Đông Nam Á gặp Buriram United tối 18/11. Thiếu 4 cái tên này, cơ hội cho những cầu thủ trẻ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11 tới.