Việt kiều Khoa Ngô khởi động nhưng không được vào sân

Giữa hiệp hai trận Việt Nam - Pakistan tại lượt trận cuối bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup, ông Kim cho tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa khởi động và dự định tung anh vào sân. Tuy nhiên sau đó, ông đổi kế hoạch, đưa Adou Minh vào sân.

Giải thích cho quyết định này trong họp báo sau trận, ông Kim nói: “Ban đầu, tôi đã có kế hoạch đưa Khoa Ngô vào sân. Tuy nhiên, trong quá trình trận đấu diễn ra, Bùi Hoàng Việt Anh gặp vấn đề và cảm thấy khó chịu ở chân. Sau khi nhận thông tin từ đội ngũ y tế, chúng tôi buộc phải thay đổi kế hoạch và đưa Adou Minh vào sân ngay lập tức”.

Dù tình huống là bất đắc dĩ, nó vẫn khiến tiền vệ sinh năm 2006 buồn ra mặt. Khoa Ngô lặng lẽ mặc lại áo bib. Hai trận trước, anh được ra sân lần lượt 20 phút trước Philippines và 10 phút trước Thái Lan, trận nào cũng để lại dấu ấn bằng nguồn năng lượng trẻ trung cùng tốc độ, kỹ thuật xử lý bóng tốt.

Hy vọng của Khoa Ngô thực sự khép lại ở phút 81 khi ông Kim đưa Nguyễn Nhật Minh vào thay đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức. Đó cũng là lần thay người cuối cùng (thứ 5) của tuyển Việt Nam ở trận này. Sau quyết định ấy, Khoa Ngô và nhóm cầu thủ đang khởi động lặng lẽ đi về khu kỹ thuật.

Tiền vệ sinh năm 2006 không giấu được nỗi buồn. Anh còn rất trẻ, giàu tiềm năng và đang rất khát khao thể hiện.

Trở lại với trận đấu, tuyển Việt Nam bất ngờ bị Pakistan dẫn trước trong hiệp một và đã thể hiện bộ mặt thất vọng.

Williams Minh Hoàng (trái), Đình Bắc (phải) cùng Hoàng Đức và Hai Long là 4 người ghi bàn, giúp tuyển Việt Nam giữ được vị trí nhì bảng, có suất vào chơi trận tranh hạng ba với Malaysia vào ngày 5/10 tới.

Đó cũng là cơ hội kế tiếp cho Khoa Ngô thể hiện mình. Ông Kim đã xác nhận sẽ trao thêm cơ hội cho nhóm dự bị ở trận tới. Tuyển Việt Nam có lẽ vẫn cần đánh bại Malaysia để khép lại một kỳ FIFA ASEAN Cup không được như mong đợi.

Highlights Việt Nam 4-2 Pakistan Chiều 2/10, Việt Nam vượt qua Pakistan với tỷ số 4-2 tại lượt đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến