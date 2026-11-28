Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Xuân Thuỷ.

Ở cuộc đối đầu với Công an TP. Hồ Chí Minh tại vòng 8 V.League 2026/27, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính. Bàn thắng ở phút 89 của Luiz Antonio khiến khán đài sân vận động Hà Tĩnh như nổ tung.

Một chi tiết đáng chú ý ở trận đấu này là phút 83, khi tỷ số đang là 1-1, HLV Phan Như Thuật quyết định rút Ngô Văn Lương và Nguyễn Trọng Hoàng, thay vào đó là hai Việt kiều Ian Mai và Rahni Moreau Nguyễn. Đây là lựa chọn khá táo bạo khi cả hai gương mặt được đưa vào sân đều còn rất trẻ và chưa có kinh nghiệm thi đấu tại V.League.

hai Việt kiều Ian Mai (số 22) và Rahni Moreau Nguyễn được ban huấn luyện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tung vào sân ở vòng 8. Ảnh: Xuân Thuỷ.

Không dễ đoán HLV Phan Như Thuật và các cộng sự tính toán điều gì khi thực hiện hai sự thay đổi này. Nhưng chỉ 6 phút sau, một trong những quyết định ấy đã để lại dấu ấn rõ nét. Được bố trí chơi tiền vệ cánh phải thay vì hậu vệ phải như vị trí sở trường, Ian Mai khá xông xáo, tích cực tham gia tấn công.

Phút 89, trong một pha lên bóng bên cánh phải, bóng tìm đến chân Ian Mai. Hậu vệ Việt kiều tung cú sút quyết đoán trước vòng cấm địa của đội khách. Bóng trúng người trung vệ Đinh Quang Kiệt rồi bật ra đúng vị trí của Luiz Antonio. Tiền vệ người Brazil lập tức đá bồi, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Khoảnh khắc các đồng đội ăn mừng bàn thắng cùng Ian Mai. Ảnh: Xuân Thuỷ.

Ian Mai không trực tiếp ghi bàn, nhưng cú sút của anh là mắt xích quan trọng trong tình huống quyết định, góp phần mang về 3 điểm cho đội nhà. Sau khi Luiz Antonio lập công, các đồng đội lập tức chạy đến chia vui với Ian Mai. Dù không được tính là người kiến tạo, cầu thủ Việt kiều vẫn nhận được sự ghi nhận từ các đồng đội.

Theo thống kê, đây là lần thứ 3 Ian Mai được trao cơ hội ra sân kể từ khi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong đó có hai lần tại V.League và một lần ở Cúp Quốc gia. Đáng chú ý, cả ba lần anh đều được tung vào sân trong những phút cuối trận.

Ian Mai mới chỉ có 3 lần ra sân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải này. Cả 3 lần đều vào sân ở những phút cuối trận. Ảnh: Xuân Thuỷ.

Ian Mai là cầu thủ Việt kiều Mỹ, cao 1m78, trưởng thành từ các học viện bóng đá tại Mỹ như LAFC, LA Galaxy và Barca Academy. Hè năm 2026, anh đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội thi đấu. Anh có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải lẫn tiền vệ cánh phải.

Điểm mạnh của Ian Mai là tốc độ, nền tảng thể lực và khả năng di chuyển linh hoạt. Anh thường xuyên tham gia hỗ trợ tấn công, không ngại tranh chấp và có thể đảm nhiệm nhiều vị trí bên hành lang phải. Màn thể hiện trong gần một tháng thử việc trước thềm mùa giải 2026/27 đã giúp cầu thủ này được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ký hợp đồng.

Màn thể hiện trước Công an Công an TP. Hồ Chí Minh giúp Ian Mai ghi điểm với ban huấn luyện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lẫn người hâm mộ. Dù mới chỉ có những lần xuất hiện ngắn ngủi, hậu vệ Việt kiều đã cho thấy sự năng động, khả năng hòa nhập và tinh thần sẵn sàng đóng góp khi được trao cơ hội. Đây cũng là tín hiệu tích cực trong hành trình tìm kiếm chỗ đứng của cầu thủ sinh năm 2004 tại đội bóng núi Hồng.

Ian Mai có thể thi đấu đa năng, nền tảng thể lực tốt và khả năng di chuyển linh hoạt.

Dẫu vậy, để cạnh tranh một vị trí trong đội hình xuất phát, Ian Mai vẫn cần thêm thời gian và những màn thể hiện thuyết phục. Điều quan trọng với anh lúc này là duy trì sự tập trung, cải thiện khả năng phối hợp và tận dụng tốt mỗi lần được ra sân.

Ian Mai chia sẻ: “Tôi vui vì có đóng góp để giúp đội bóng giành chiến thắng ở vòng 8. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, hoàn thiện bản thân để có thêm cơ hội thi đấu, hướng đến mục tiêu được góp mặt thường xuyên hơn trong đội hình chính của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh”.