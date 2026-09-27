Việt kiều đông hơn, tuyển Việt Nam mạnh hơn chưa?

Williams Minh Hoàng là người để lại dấu ấn trực tiếp nhất khi góp công vào bàn thắng duy nhất của Đình Bắc.

Đội hình xuất phát của Việt Nam trước Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026 tối 26/9 mang một hình ảnh khá mới. Patrik Lê Giang đứng trong khung thành, Nguyễn Adou Minh chơi ở hàng thủ, Cao Pendant Quang Vinh đảm nhiệm hành lang trái và Williams Minh Hoàng xuất phát trên hàng công.

Nếu tính thêm Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, hơn nửa đội hình đá chính là những cầu thủ sinh ra hoặc trưởng thành trong môi trường bóng đá ngoài Việt Nam. Con số ấy cho thấy HLV Kim Sang-sik đang có trong tay một nguồn lực khác hẳn vài năm trước.

Trong số bốn cầu thủ Việt kiều đá chính, Minh Hoàng để lại dấu ấn rõ nhất. Phút 26, anh thoát xuống sát đáy biên rồi đưa bóng vào trong, tạo điều kiện để Đình Bắc ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Pha bóng ấy cũng cho thấy giá trị mà những nhân tố mới có thể mang lại. Minh Hoàng có tốc độ, khả năng khai thác khoảng trống và tạo chiều sâu ở biên phải, thứ tuyển Việt Nam không phải lúc nào cũng duy trì tốt trong thời gian qua.

Có thêm phương án, nhưng chưa tạo ra khác biệt lớn

Việc HLV Kim sử dụng cùng lúc Patrik, Adou Minh, Quang Vinh và Minh Hoàng cho thấy nhóm Việt kiều đã vượt qua vai trò thử nghiệm. Họ được dùng ở những vị trí quan trọng, trải từ khung thành đến hàng công.

Patrik giúp vị trí thủ môn có thêm kinh nghiệm và sự cạnh tranh. Adou Minh bổ sung một phương án ở hàng thủ, Quang Vinh tăng lựa chọn bên cánh trái, còn Minh Hoàng mang đến kiểu cầu thủ giàu tốc độ hơn ở biên phải.

Nhìn riêng từng vị trí, đó đều là những bổ sung có giá trị. Tuy nhiên, trận thắng Philippines 1-0 chưa cho thấy tuyển Việt Nam tạo ra một phiên bản vượt trội hơn nhờ những thay đổi ấy.

Chiến thắng 1-0 cho thấy nguồn lực của tuyển Việt Nam đã dày hơn, còn mức độ nâng cấp sức mạnh tập thể vẫn cần thêm những trận đấu khó để kiểm chứng.

Philippines vẫn có những thời điểm gây sức ép đáng kể. Schneider sút dội xà ngang trong hiệp một, còn đội khách tiếp tục đẩy Việt Nam vào thế phòng ngự ở cuối trận. Điều đó cho thấy việc có thêm nhiều cầu thủ mới chưa lập tức giải quyết những vấn đề quen thuộc về kiểm soát thế trận.

Điểm tích cực nằm ở chỗ HLV Kim có nhiều lựa chọn hơn. Khi cần thay đổi cách tiếp cận, ông có thể sử dụng những mẫu cầu thủ khác nhau thay vì phụ thuộc vào một bộ khung cố định.

Minh Hoàng là ví dụ rõ nhất. Anh không cần chạm bóng quá nhiều, nhưng chỉ một pha tăng tốc đúng thời điểm đã tạo ra bàn thắng. Những cầu thủ có khả năng mang đến khác biệt kiểu này giúp tuyển Việt Nam có thêm phương án khi gặp đối thủ phòng ngự chặt.

Quang Vinh cũng giúp biên trái có thêm sức hoạt động và khả năng lên xuống liên tục. Adou Minh mang lại thêm lựa chọn trong khâu tranh chấp và phòng ngự, trong khi Patrik là phương án giàu kinh nghiệm trong khung thành.

Tuy nhiên, giá trị của nhóm cầu thủ Việt kiều sẽ không chỉ được đo bằng việc họ có đá chính hay không. Quan trọng hơn là tuyển Việt Nam thay đổi được gì khi họ xuất hiện.

Nguồn lực mới cần tạo ra sức mạnh mới

Đây mới là câu hỏi đáng chú ý sau trận Philippines.

Trong nhiều năm, tuyển Việt Nam thường dựa vào một nhóm cầu thủ quen thuộc được đào tạo trong nước. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của cầu thủ Việt kiều giúp HLV Kim mở rộng đáng kể phạm vi lựa chọn, cả về thể hình, tốc độ lẫn kinh nghiệm thi đấu.

Điều đó đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các đối thủ Đông Nam Á cũng đang thay đổi mạnh. Philippines, Indonesia hay Malaysia đều tận dụng ngày càng nhiều cầu thủ trưởng thành ở nước ngoài, khiến khoảng cách về nền tảng thể chất và kinh nghiệm quốc tế dần thu hẹp.

Việt Nam vì thế cũng cần mở rộng nguồn nhân lực nếu muốn duy trì vị thế. Việc bốn cầu thủ Việt kiều cùng đá chính trước Philippines cho thấy hướng đi ấy đã trở nên rõ ràng hơn.

Nhưng số lượng không phải thước đo cuối cùng.

Bốn cầu thủ Việt kiều cùng đá chính trước Philippines, trải đều từ khung thành, hàng thủ đến mặt trận tấn công.

Một đội tuyển mạnh hơn phải thể hiện qua khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn, tạo nhiều phương án tấn công hơn và ít phụ thuộc hơn vào một vài khoảnh khắc cá nhân. Trước Philippines, Việt Nam vẫn thắng nhờ pha phối hợp dẫn đến bàn của Đình Bắc, nhưng chưa tạo ra sự vượt trội rõ rệt trong phần còn lại của trận đấu.

Điều đó không làm giảm giá trị của các cầu thủ Việt kiều. Ngược lại, nó cho thấy tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn có nhiều lựa chọn hơn, nhưng vẫn cần biến những lựa chọn ấy thành lợi thế cụ thể trên sân.

Bốn cầu thủ Việt kiều cùng đá chính vì thế là dấu hiệu đáng chú ý về hướng phát triển nhân sự, hơn là một cuộc thay đổi đã hoàn tất. Minh Hoàng đã tạo ra dấu ấn trực tiếp, còn Patrik, Adou Minh và Quang Vinh giúp HLV Kim có thêm chiều sâu ở nhiều vị trí.

Phần còn lại sẽ được trả lời ở những trận khó hơn, khi tuyển Việt Nam không chỉ cần người mới, mà cần những người mới làm đội bóng chơi tốt hơn.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.